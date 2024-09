Raoul Bova e Corrado Tedeschi a “Ciao Maschio” nella notte su Rai 1

A “Ciao Maschio” stanotte su Rai 1 ospiti Raoul Bova, Corrado Tedeschi e Andrea Paris . Si parla di regole in amore

Gli ospiti di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di “Ciao Maschio”, in onda sabato 21 settembre alle 00.40 su Rai1, saranno l’attore Raoul Bova, il conduttore ed attore Corrado Tedeschi e il mago e prestigiatore Andrea Paris.

In uno studio che segue il modello scenografico di un club per soli gentiluomini, la seconda puntata avrà come filo conduttore il tema delle regole in amore. Declinato con i tre ospiti, ma anche dalla stessa conduttrice nel monologo introduttivo. Nunzia De Girolamo, partendo da una citazione del filosofo Umberto Galimberti chiederà ai suoi ospiti se in amore ci sono regole o se debba essere privo di regole e confini. Ma non solo: è possibile amare una persona senza desiderarla fisicamente? Come può una coppia mantenere viva la passione? La discussione del tema comune sarà preceduta da brevi interviste face to face che la conduttrice farà con ognuno degli ospiti.

Per questa puntata non mancherà il contributo di Giovanni Angiolini e della drag queen Maruska Starr. Anche il pubblico a casa sarà chiamato, utilizzando l’hashtag #ciaomaschio, a dire la propria sui social, sia sul tema di puntata sia sugli aneddoti e racconti appena ascoltati.