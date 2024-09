Previsioni meteo 20 settembre 2024: maltempo al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 settembre 2024: ancora tempo instabile e piogge sulle regioni centrali e al Sud peninsulare

Ultima decade di settembre che inizia con condizioni meteo ancora una volta instabili sull’Italia a causa di un vortice depressionario che da giorni staziona sulla nostra Penisola. Anche nella giornata di oggi avremo dunque tempo più asciutto solo al Nord e parte delle regioni centrali, mentre al Sud non mancheranno piogge e temporali. Temperature ancora in risalita e su valori in linea con la media stagionale e dopo un rapido miglioramento nel corso del weekend, nei prossimi giorni non si intravedono novità significative, con il transito di perturbazioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 20 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità in transito, locali piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e molte nuvole in transito, deboli fenomeni sulle Alpi. In serata locali piogge in arrivo sulle coste adriatiche, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con piogge su Marche, Umbria e Abruzzo, più asciutto altrove. Al pomeriggio locali precipitazioni anche sul Lazio, variabilità asciutta su Umbria e Toscana. In serata e nottata peggiora sui settori adriatici con piogge e temporali in arrivo, asciutto con molte nuvole altrove. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata locali piogge su Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .