Ora puoi ottenere un cashback del 3% per il pagamento delle pubblicità su Google Ads, Facebook Ads e TikTok Ads

I moderni media buyer affrontano la necessità di gestire efficacemente i budget, trovare soluzioni di pagamento affidabili e minimizzare le perdite finanziarie. Uno degli strumenti chiave che risolve questi problemi è l’utilizzo di carte virtuali per il pagamento delle campagne pubblicitarie. Uno dei leader nel mercato delle carte virtuali per il media buying è il servizio PSTNET. In questo post, analizzeremo in dettaglio come non solo pagare efficacemente le campagne pubblicitarie, ma anche ottenere un cashback del 3% sulle piattaforme più popolari grazie al programma PST Private.

PSTNET è un servizio finanziario orientato ai media buyer e agli online marketer. Il servizio offre carte virtuali per la pubblicità , emesse da banche degli Stati Uniti e dell’Europa, per eseguire pagamenti online. Queste carte sono compatibili con sistemi di pagamento come Visa e Mastercard e sono disponibili in due formati: carte di debito e carte di credito. Tra i prodotti del servizio c’è la carta universale Ultima, adatta a qualsiasi pagamento online, oltre a carte specializzate per il pagamento delle pubblicità su piattaforme popolari come Google Ads, Facebook e altre.

Per i media buyer che desiderano non solo pagare le campagne pubblicitarie, ma anche ottenere vantaggi aggiuntivi, PSTNET offre un programma speciale — PST Private. Questo programma offre agli utenti diversi vantaggi chiave:

Cashback del 3% sulle spese pubblicitarie:

Uno dei principali vantaggi del programma è la possibilità di ottenere un cashback del 3% sulle spese pubblicitarie. Questo consente ai media buyer di recuperare una parte dei fondi, cosa particolarmente importante quando si lavora con grandi budget.

Fino a 100 carte gratuite al mese:

Nell’ambito del programma PST Private è possibile emettere fino a 100 carte mensili. Questa è un’ottima opportunità per i media buyer che gestiscono numerose campagne pubblicitarie contemporaneamente e hanno bisogno di un gran numero di metodi di pagamento.

Commissioni basse per la ricarica delle carte:

Le carte possono essere ricaricate con una commissione del 3%, un’offerta competitiva sul mercato. Diventa particolarmente vantaggiosa quando si ricaricano le carte con somme consistenti

Vantaggi delle carte PSTNET:

Nessuna commissione : per transazioni, prelievi di fondi e operazioni con carte bloccate o congelate

: per transazioni, prelievi di fondi e operazioni con carte bloccate o congelate 25+ BIN unici con geo Europa e USA : con essi, le probabilità di incorrere in pagamenti a rischio sono minime

: con essi, le probabilità di incorrere in pagamenti a rischio sono minime Ricarica delle carte con criptovalute : supporta 18 criptovalute (BTC, USDT TRC 20, ERC 20 e altre)

: supporta 18 criptovalute (BTC, USDT TRC 20, ERC 20 e altre) Metodi standard di ricarica delle carte : bonifici bancari SWIFT/SEPA, altre carte Visa/Mastercard

: bonifici bancari SWIFT/SEPA, altre carte Visa/Mastercard Basse commissioni per la ricarica: a partire dal 2%

a partire dal 2% Team Collaboration Tools : è possibile assegnare compiti, designare ruoli ai membri del team e impostare limiti sulle carte

: è possibile assegnare compiti, designare ruoli ai membri del team e impostare limiti sulle carte Analisi delle spese : gli utenti hanno accesso a report sulle operazioni finanziarie

: gli utenti hanno accesso a report sulle operazioni finanziarie Registrazione sulla piattaforma in un solo passaggio : è possibile utilizzare Apple ID, account Google, Telegram, WhatsApp o email

: è possibile utilizzare Apple ID, account Google, Telegram, WhatsApp o email Supporto clienti 24/7 : gli specialisti del servizio clienti rispondono immediatamente tramite Telegram, WhatsApp o live-chat

: gli specialisti del servizio clienti rispondono immediatamente tramite Telegram, WhatsApp o live-chat Bot di Telegram: tramite il bot è possibile ottenere codici 3D Secure e notifiche sugli aggiornamenti del servizio

Nel pagamento delle pubblicità è anche importante sapere con quale banca o paese è associata la carta utilizzata. Questo aiuta a ridurre il rischio di blocco dei pagamenti e a evitare eventuali problemi con le piattaforme pubblicitarie. PSTNET offre agli utenti uno strumento gratuito per il controllo dei numeri BIN — “Pulse” BIN Checker . Con questo strumento è possibile ottenere rapidamente informazioni sui numeri identificativi bancari delle carte, semplificando il processo di verifica e scelta delle carte per il media buying.

Lo strumento ha accesso a un database che contiene oltre 500.000 BIN e viene aggiornato quotidianamente. Fornisce informazioni dettagliate sul tipo di carta, la banca emittente, il paese di emissione e altre caratteristiche. Questo è particolarmente utile per i media buyer che lavorano con piattaforme pubblicitarie internazionali e grandi budget.

Conclusione

Le carte virtuali PSTNET sono uno strumento potente per i media buyer, che consentono non solo di pagare efficacemente le campagne pubblicitarie, ma anche di ottenere vantaggi aggiuntivi. Il programma PST Private offre la possibilità di emettere fino a 100 carte al mese, ottenere un cashback del 3% sulle spese pubblicitarie e utilizzare strumenti di collaborazione per ottimizzare il lavoro. Le ampie opzioni di ricarica delle carte tramite criptovalute e bonifici bancari, oltre al supporto 24/7, rendono il servizio comodo e affidabile per i professionisti della pubblicità online.

Per i media buyer che cercano una soluzione affidabile e conveniente per gestire i budget pubblicitari, le carte virtuali di PSTNET sono un’ottima scelta.