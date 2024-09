Neonati seppelliti a Traversetolo: l’altra verità dei residenti

Neonati seppelliti nella villetta a Traversetolo, in paese c’è chi dice: “Si sapeva che era incinta, qui la polvere si mette sotto i tappeti”

Mentre Chiara Petrolini è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario premeditato, a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, c’è chi sostiene che il fatto che questa ragazza di 22 anni fosse incinta non fosse poi così segreto in paese,. A sostenerlo è la testimonianza di una cittadina che è stata intervistata dai microfoni del Gr1 della Rai: la breve intervista è andata in onda nel giornale radio di ieri mattina, 19 settembre, edizione delle 8.

“TRAVERSETOLO È UN PAESE BUONISTA, LA POLVERE VA SOTTO I TAPPETI”

“Traversetolo è un paese molto buonista, la polvere si mette sotto i tappeti e lì deve restare“, esordisce la signora. Che spiega di conoscere Sonia, la madre del fidanzato di Chiara (che nei giorni scorsi ha più volte parlato, anche attraverso i social, tuonando contro la 22enne), che secondo la testimone parlava dell’argomento al bar, senza farsi problemi. E ne parlava anche la madre di lei, che sarebbe stata quindi la bisnonna del bambino. “Quella che sarebbe la bisnonna, venti giorni prima di Pasqua, diceva in giro che sarebbe diventata bisnonna“, ha detto la donna.

“LA MADRE DEL FIDANZATO ERA ARRABBIATA PERCHÈ ERA DI NUOVO INCINTA”

La madre del fidanzato, invece, non sarebbe stata così entusiasta della notizia. “Intorno a Pasqua- prosegue la signora che ha parlato con il Gr- Sonia era molto arrabbiata”. Perchè? Perchè “suo figlio ha la ragazza incinta, ancora“, dice la donna, sottolineando che venisse detto “ancora”, quindi come di una seconda gravidanza. “Era andata bene una volta e stavolta era arrabbiatissima”. Per questa testimone, quindi, non era un segreto. E della madre del fidanzato dice: “Ora non può dire che non lo sapeva, a Traversetolo lo sanno tutti, perchè lei lo diceva tranquillamente al bar, lo sanno tutti“.