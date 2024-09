Nel weekend torna Disco-Bo, la Mostra del Disco di Bologna

Sabato 21 e domenica 22 settembre torna in Piazza Lucio Dalla Disco-BO, la Mostra del Disco di Bologna, l’irrinunciabile appuntamento per gli appassionati del vinile

Disco-BO ritorna a Bologna per i palati fini della musica e non solo. L’appuntamento a ingresso gratuito è fissato per sabato 21 e domenica 22 settembre presso la Piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante della Bologna attiva e creativa.

Disco-BO è l’occasione perfetta per trovare novità e rarità, non solo in vinile: CD, musicassette, merchandising, DVD rientrano ampiamente tra le offerte degli oltre 50 espositori italiani e internazionali presenti in Piazza Lucio Dalla nel terzo weekend di settembre.

La Mostra Mercato del Disco di Bologna offre l’opportunità di trovare il disco che manca alla propria collezione, esplorando tra le migliaia di copertine di LP, 45 giri e CD, oltre che un’occasione per scoprire nuovi artisti, album, scene musicali e scambiarsi opinioni con gli esperti del settore. Si spazia dall’hip hop al reggae, dal blues al punk, dal jazz al country, passando per il metal fino ad arrivare al progressive rock, all’elettronica e alla musica italiana.

Nell’anno dell’annuncio del ritorno degli Oasis (e del trentesimo anniversario di Definitely Maybe, album fondamentale, ristampato per l’occasione in doppio vinile in edizione Deluxe con registrazioni inedite, outtakes e un nuovo artwork) sono, e saranno ancora tante, le uscite eccezionali sul supporto fisico: come le ristampe degli AC/DC in colorazione oro per celebrare i 50 anni di carriera, la pubblicazione del primo album registrato dal vivo dei King Crimson con la formazione degli anni ’80, la prima stampa in vinile dell’album Greatest Hits Rotten Apples degli Smashing Pumpkins, e molto altro.

Il vinile rappresenta, mai come prima d’ora, un supporto unico e irrinunciabile per gli amanti della musica. Mescolando passato e presente, offre una soluzione senza eguali per l’ascoltatore, un’esperienza a 360 gradi per immergersi nelle onde sonore dei nostri artisti preferiti.

La musica unisce e mescola le persone e le generazioni. Disco-BO è l’appuntamento essenziale per palati fini, appassionati, curiosi, nostalgici e nuovi creativi alla ricerca dell’ispirazione.

Disco-BO è aperto a tutti, dalle ore 10.00 alle 19.00, con ingresso gratuito, in Piazza Lucio Dalla.