Esce la nuova edizione speciale di “Unending Ascending” dei Gong

I pionieri del rock progressivo e psichedelico Gong annunciano una nuova edizione speciale del loro apprezzatissimo disco del 2023 “Unending Ascending”. La nuova edizione, un CD con un libretto di 8 pagine, include 6 tracce bonus inedite registrate dal vivo durante il superbo concerto del 2024 alla Summerhall di Edimburgo nell’ambito del “Gong + Ozric Tentacles UK Tour”.

L’uscita coincide con l’ampio tour dei Gong in Nord America e in Europa che li vedrà impegnati, tra l’altro, negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Germania, in Danimarca, in Svezia e in Polonia. “È stato un lungo viaggio, dopo l’uscita di Unending Ascending, i Gong sono felicissimi di suonare negli Stati Uniti.“, dichiara Kavus Torabi.

L’universo dei Gong ebbe origine nel 1969, quando il visionario Daevid Allen fu ispirato da una profonda visione psichedelica. Membro fondatore dei Soft Machine, Allen incorporò le sue inclinazioni spirituali e metafisiche in un collettivo in continua evoluzione. Più vera e propria mitologia che una band in senso convenzionale, i Gong si affermarono come uno dei gruppi rock più innovativi, sperimentali e unici degli anni Settanta, grazie a un mix esplorativo di rock, jazz e psichedelia con elementi di misticismo e surrealismo, che non temeva di trasmettere i propri messaggi in modo diretto, obliquo o stravagante.

L’attuale incarnazione, messa insieme da Daevid per il suo ultimo album con i Gong, “I See You”, rispetta la sua intenzione che i Gong non muoiano con lui, esortando la band a “proseguire verso nuove vette e profondità sconosciute, molto al di là di qualsiasi cosa io possa mai immaginare“.

L’attuale formazione, composta da Kavus Torabi, Dave Sturt, Fabio Golfetti, Ian East e Cheb Nettles, è la più stabile dell’illustre storia dei Gong, avendo composto, registrato e suonato insieme per otto anni dalla scomparsa di Allen. Una band dinamica, potente ed esplosiva dal vivo, la cui musica si ispira al credo originale dei Gong, rimanendo comunque impegnata a spingere verso nuovi orizzonti la propria musica, le performance e il proprio messaggio senza nostalgia.

The Unending Ascending Special Edition uscirà per Kscope il 27 settembre su CD digipak con un libretto di 8 pagine.