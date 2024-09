Diabete di tipo 1 nell’infanzia associato a rischio di malattie mentali da adulti

Negli individui che sviluppano il diabete di tipo 1 durante l’infanzia è stato riscontrato un rischio più elevato di sviluppare diverse condizioni di salute mentale in età avanzata

Negli individui che sviluppano il diabete di tipo 1 durante l’infanzia è stato riscontrato un rischio più elevato di sviluppare diverse condizioni di salute mentale in età avanzata, tra cui disturbi d’ansia e da abuso di sostanze. Sono i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Mental Health.

È ampiamente accettato che alcune reazioni psicologiche e comportamentali siano legate alla necessità di effettuare iniezioni di insulina regolari e frequenti, dal monitoraggio costante del glucosio, dalle restrizioni dietetiche e di stile di vita, dalla prospettiva di conseguenze a breve termine di ipo/iperglicemia e dalle complicanze fisiche a lungo termine e potenzialmente in grado di accorciare la vita delle manifestazioni sistemiche del diabete, hanno premesso gli autori.

I bambini con diabete di tipo 1 riportano livelli più elevati di disagio, mostrano più comportamenti problematici e riferiscono una qualità della vita inferiore rispetto ai loro coetanei. I genitori di bambini a cui è stato diagnosticato il diabete di tipo 1 riportano livelli elevati di disagio e disgregazione familiare. La continuità delle sindromi comportamentali infantili e il monitoraggio dei presunti fattori causali psicosociali nella vita adulta potrebbero spiegare in modo sufficiente l’associazione tra il diabete di tipo 1 infantile e la morbilità psichiatrica nell’adulto.

«Le evidenze derivanti da studi su larga scala basati sulla popolazione hanno costantemente dimostrato che esiste una comorbilità sostanziale tra diabete di tipo 1 a esordio infantile e il manifestarsi di disturbi psichiatrici nell’adulto» hanno scritto il primo autore Tomáš Formánek, uno studente di dottorato presso il dipartimento di psichiatria dell’Università di Cambridge in UK e colleghi. «Tuttavia la ricerca si è concentrata principalmente su disturbi psichiatrici ampiamente definiti e non ha pienamente accertato se le associazioni osservate possono essere spiegate meglio dall’impatto della malattia e del suo trattamento, o se possono essere implicati meccanismi biologici comuni sottostanti».

È comunque possibile un collegamento biologico tra diabete di tipo 1 a esordio infantile e disturbi psichiatrici. Il cervello subisce cambiamenti dinamici durante l’infanzia e l’adolescenza e richiede un continuo apporto di glucosio per uno sviluppo sano. Il diabete di tipo 1 ad esordio infantile è longitudinalmente associato a cambiamenti persistenti nei volumi cerebrali globali e regionali e nella cognizione, in parte spiegati da episodi di ipo/iperglicemia. Dato che la maggior parte dei disturbi psichiatrici raggiunge il picco di incidenza nella tarda adolescenza, un controllo glicemico instabile durante un periodo critico dello sviluppo neurologico potrebbe predisporre a conseguenze di vasta portata sul rischio psichiatrico, hanno commentato.

Analisi del rischio di sviluppare condizioni psichiatriche in età adulta

I ricercatori hanno analizzato una coorte di 4.556 giovani con diabete di tipo 1 con età fino a 14 anni tra il 1994 e il 2007, inclusi in un registro nazionale ceco di ricoveri ospedalieri per tutte le cause. Ogni giovane con diabete di tipo 1 è stato abbinato a 10 coetanei senza diabete di tipo 1, in base a sesso, età, anno e mese di dimissione (età media per entrambi i gruppi 8,66 anni, 52,8% maschi).

Nel corso di un follow-up di 10-24 anni è stato considerato il rischio concorrente di mortalità ed è stato valutato il rischio per 6 gruppi di diagnosi psichiatriche e 21 disturbi psichiatrici specifici o strettamente associati.

Diabete a esordio giovanile legato a futuri disturbi di salute mentale

I risultati hanno mostrato che, rispetto ai soggetti senza diabete di tipo 1 a esordio infantile, i bambini e gli adolescenti con diabete di tipo 1 avevano maggiori probabilità di sviluppare disturbi da uso di sostanze (HR = 1,39), disturbi d’ansia (HR = 1,61), disturbi dell’umore (HR = 2,32), sindromi comportamentali associate a disturbi fisiologici e fattori fisici (HR = 4,18) e disturbi della personalità e comportamentali (HR = 1,39).

I giovani con diabete di tipo 1 presentavano invece un rischio inferiore di sviluppare schizofrenia rispetto a quelli senza diabete (HR = 0,55).

Quando i ricercatori sono stati analizzati i disturbi psichiatrici specifici o strettamente correlati, i giovani con diabete di tipo 1 hanno mostrato un rischio più elevato di sviluppare condizioni come disturbi da uso di alcol (HR = 1,54), disturbi da uso di droghe (HR = 1,21), depressione (HR = 2,61) e altri disturbi d’ansia (HR = 1,77).

I ricercatori hanno inoltre utilizzato la randomizzazione mendeliana per determinare i collegamenti tra i vari disturbi psichiatrici e il diabete di tipo 1.

«Anche se abbiamo riscontrato un preoccupante aumento del rischio di problemi di salute mentale tra le persone affette da diabete di tipo 1, il nostro studio, così come altre ricerche precedenti, suggerisce che è improbabile che questo risultato sia legato a meccanismi biologici comuni» ha affermato Formánek. «Questo sottolinea l’importanza della prevenzione e dell’attenzione costante ai bisogni di salute mentale dei bambini e dei giovani affetti da diabete di tipo 1».

Referenze

Formánek T et al. Childhood-onset type 1 diabetes and subsequent adult psychiatric disorders: a nationwide cohort and genome-wide Mendelian randomization study. Nat. Mental Health (2024).

Leggi