Bosnia nelle radio e in digitale con un nuovo singolo

“O’ LIETT TUOJ” è il nuovo singolo di BOSNIA disponibile su tutte le piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music Italia

“O’ LIETT TUOJ ” è il nuovo singolo di BOSNIA disponibile su tutte le piattaforme digitali per Aurora Dischi / Universal Music Italia. Il brano, scritto e prodotto dall’artista campano, unisce l’energia del Liquid Drum and Bass con il fascino del nuovo pop napoletano. Il testo cantato in italiano e dialetto napoletano racconta la pazienza e il rispetto nelle relazioni. Un messaggio di sovversione dei ruoli di genere e della sensibilità maschile. Dopo una serata insieme, lei invita lui a casa, e i momenti trascorsi sotto le coperte sono intensi, ma senza sesso, poiché lui, sentendo l’importanza del momento, sceglie di aspettare. Un sound che mescola ritmi moderni e melodie d’oltreoceano.

Filippo Bosnia in arte Bosnia, classe 1998, è un rapper, producer e cantante di origini napoletane. Approccia alla musica sin dall’età di otto anni, componendo i suoi primi versi nel 2006, quando ispirato dal movimento Hip Hop che prendeva esponenzialmente piede in Italia proprio in quegli anni, scrive il suo primo testo che autonomamente registra e arrangia. Da questo momento in poi le parole in musica saranno la sua ricerca senza fine, portandolo negli anni non solo ad affinare le tecniche di scrittura e a pubblicare diversi brani in autonomia, ma anche ad andare oltre i confini dei generi musicali, approcciando alla composizione in maniera libera e creativa. Alla passione per il canto e per la scrittura infatti, si unisce quella per la musica elettronica, complice nella sperimentazione e nella ricerca di un sound pop più personale e rappresentativo dell’artista.