5 gadget ideali per le aziende in occasione di una fiera

Le fiere rappresentano degli eventi che risultano di particolare importanza per le aziende, per le quali preparare il proprio stand nei minimi dettagli appare imprescindibile.

Fondamentale conseguire dei gadget ad hoc, specifici per la manifestazione e in grado di conferire un appeal speciale alla stessa, nell’intento di catturare l’attenzione delle persone e consolidare il rapporto con partner e clienti.

Questi semplici accessori si rivelano, infatti, dei veri e propri strumenti di promozione e pubblicità. La loro definizione, quindi, va sempre fatta con una certa accuratezza e all’insegna della personalizzazione.

In questo articolo vi proponiamo 5 gadget perfetti per le imprese proprio in occasione di una fiera. Soluzioni semplici, economiche e originali che sapranno certamente fare la differenza in termini di appeal e visibilità.

Shopper, ideali per una fiera

La borsa in tela (e non solo) rappresenta il gadget per eccellenza in occasione di una fiera. Si trova disponibile secondo molteplici versioni e tra queste le shopper personalizzate Gedshop si distinguono per l’ampia varietà di optional disponibili, in termini di materiali, colori e persino per quanto riguarda il formato. È possibile conseguire l’ordine online, definendo tutti gli aspetti nel dettaglio e avendo modo di visualizzare un’anteprima prima di procedere alla spedizione, garantita in tempi ragionevoli.

La shopper verrà utilizzata dalla persona all’interno della fiera e in molteplici altre occasioni, ricordandole l’incontro piacevole con il brand che acquisirà ulteriore visibilità.

Penne, perché la scrittura a mano non passa mai di moda

Le penne, al pari delle shopper, sono tra i gadget classici che le aziende propongono all’interno di una fiera. Oltre che inserendo il logo, lo slogan e qualsiasi altro elemento visual funga da richiamo alla manifestazione, possono essere conseguite secondo più opzioni personalizzate, in linea con il focus dell’evento.

Non mancano, ad esempio, i modelli eco-friendly, così come quelli hi-tech da utilizzare su supporti digitali quali smartphone e tablet. Rendere speciale una penna, in fondo, non è difficile e si potrà così fare ancora più bella figura in occasione di una fiera.

Portachiavi, pratici e divertenti

Non potevamo che menzionare i portachiavi tra i gadget più validi durante una manifestazione fieristica. Si trovano disponibili secondo molteplici modelli interessanti, da valutare a seconda dello specifico evento e dell’immagine che l’azienda vuole offrire di sé.

Con apribottiglie, con torcia, con oggetti antistress, in ecopelle, galleggianti o in metallo: queste sono soltanto alcune delle idee che si possono conseguire per l’occasione, in grado di rendere diverso un oggetto che tutti abbiamo, ma mai abbastanza.

Ventaglio, per farsi notare con eleganza

Prima dell’avvento dei condizionatori eravamo soliti utilizzare di più il ventaglio, che torna particolarmente utile ancora oggi quando si va in giro per le strade delle città e in vacanza nelle giornate afose dell’estate.

Perché non crearne uno personalizzato sotto forma di gadget, quindi? Si tratta di un’idea originale e simpatica, da preferire soprattutto per le manifestazioni del periodo caldo dell’anno.

Calendario, perfetto per le fiere natalizie

Un altra soluzione quanto mai valida come gadget è il calendario che, al contrario del ventaglio, è perfetto soprattutto per gli eventi che si verificano durante l’autunno-inverno.

È possibile realizzarlo in vari formati: olandesi, da tavolo, illustrati, da scrivania e diversi altri ancora. Si tratta di un oggetto che risulterà utile e apprezzato, permettendo all’azienda di essere ricordata 365 giorni l’anno.