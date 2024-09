Yuman nelle radio e in digitale con il singolo “Sobrio”

“Sobrio” è il nuovo singolo di Yuman, in uscita per Leave Music con distribuzione ADA: un brano dalle avvolgenti sonorità pop soul

“Sobrio” è il nuovo singolo di Yuman, in uscita per Leave Music con distribuzione ADA: un brano dalle avvolgenti sonorità pop soul, in cui Yuman esprime il desiderio di evadere da una realtà che spesso si rivela troppo frenetica e opprimente.

Il protagonista della canzone desidera rifugiarsi in un sogno, dove tutto appare più sopportabile, la luce è perennemente accesa e ogni cosa perde la sua importanza assoluta. “Sobrio” cattura quei momenti in cui ci sentiamo sopraffatti dalla quotidianità e dall’ansia e crediamo che solo nella dolcezza del sogno possiamo trovare conforto e speranza. La produzione è curata da Nemesynth.

Link: https://spoti.fi/3LunPx3

Nato a Roma nel 1995, YUMAN porta nel cuore le sue origini italiane e capoverdiane. Il suo singolo d’esordio “Twelve” (2018) conquista emittenti come RTL 102.5, Radio Deejay e Radio Rai, scalando le playlist editoriali delle principali piattaforme di streaming. Nel 2019 escono il primo album, “Naked Thoughts”, e il brano “Run”, che lo proiettano oltre i confini italiani, con un tour in Germania e la partecipazione al Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3. Nel 2021 inaugura il suo percorso in italiano: vince Sanremo Giovani con “MILLE NOTTI”, conquistando la partecipazione a Sanremo 2022 come Big, e pubblica l’EP QUI, che presenta con un ricco tour in Italia e all’estero. Il 7 giugno pubblica il singolo “Come l’aria”, seguito da “Sobrio”.