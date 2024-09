Villa torna con il nuovo singolo “Waterloo”

The Noisy Factory e Needa Records presentano Waterloo, nuovo singolo del cantautore torinese VILLA in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio

The Noisy Factory e Needa Records presentano Waterloo, nuovo singolo del cantautore torinese VILLA in uscita su tutte le piattaforme digitali e in radio. Un brano happy-indie-pop colorato e soleggiato con sfumature di riflessione prodotto da Fabio Grande (Lil Kvneki, Colombre, Galeffi, Maria Antonietta, ecc.) in cui ci si interroga sul potere della circostanze aiutandoci a riflettere e a cercare una propria risposta a quesiti quotidiani: “E magari, al contrario di Napoleone, saremo noi a vincere”.

ASCOLTA IL BRANO: https://ingrv.es/waterloo-g3p-i

“‘Sei la persona giusta al momento sbagliato’, sono sicuro che vi è già capitato di sentire questa frase. Ma se invece quella persona fosse quella giusta al momento giusto? Vivere una persona, entrare nella sua vita e farla entrare nella nostra, rappresenta una vera e proprio sfida per nulla semplice da affrontare, piena di insidie, come una battaglia, che non si può riuscire a vincere senza una strategia. La battaglia di Waterloo è una delle battaglie più famose, Napoleone era un grande stratega ma ha perso quella battaglia perché non ha adottato la giusta strategia. Come si fa a vincere una battaglia? Qual è la strategia corretta da adottare per vincerla? E soprattutto: contro chi si combatte in amore? nelle relazioni con gli altri? E cosa si vince?” – VILLA.

Waterloo disegna una risposta a queste domande mischiando sulla tavolozza un sound dai colori caldi che caratterizzano alcuni “mostri sacri” della scena anglosassone degli anni ‘80 (The Smiths, Cure, R.E.M.) ad un testo che affonda le radici nella tradizionale cultura cantautorale nostrana.