Spedizione del primo lotto di gru di banchina ultra-large, realizzate da Qingdao Haixi Heavy-Duty Machinery Co., Ltd per il terminal container Damietta Alliance S.A.E. in Egitto

Il trasporto marittimo ha assistito di recente a un evento di rilievo con la spedizione del primo lotto di gru di banchina ultra-large, realizzate da Qingdao Haixi Heavy-Duty Machinery Co., Ltd (HHMC) per il terminal container Damietta Alliance S.A.E. in Egitto. Queste gru rappresentano un avanzamento tecnologico notevole nel settore della logistica portuale, poiché sono state progettate per rispondere alle esigenze di carico e scarico delle navi portacontainer più grandi del mondo, stabilendo nuovi standard per la movimentazione dei container.

Le gru in questione si distinguono per la loro capacità di sollevamento di 75 tonnellate sotto lo spreader, una cifra che le colloca tra le macchine più potenti attualmente esistenti nel settore portuale. Oltre alla capacità di sollevamento, queste gru vantano un’**outreach** (ovvero la distanza massima dalla base alla quale possono operare) di 72 metri, permettendo loro di gestire carichi su navi con fino a 24 file di container affiancati. La capacità di sollevamento verticale raggiunge un’altezza di 57,5 metri, una misura che le rende tra le gru più alte del mondo in questo specifico ambito.

L’introduzione di queste gru presso il terminal di Damietta, la cui entrata in funzione è prevista per il 2025, avrà un impatto significativo sul commercio estero dell’Egitto. Con una capacità operativa totale prevista di 3,3 milioni di TEU (Twenty-foot Equivalent Units), il terminal rafforzerà la propria posizione come hub strategico per la logistica container nel Mediterraneo. Questo non solo migliorerà l’efficienza delle operazioni portuali, ma avrà anche ripercussioni positive sull’economia locale, favorendo la crescita del commercio internazionale e l’attrazione di nuovi investimenti.

HHMC, attraverso la realizzazione di queste gru, consolida la sua posizione di leader nel settore della movimentazione portuale, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Negli ultimi anni, l’azienda ha ampliato la propria presenza globale, stringendo accordi di cooperazione a lungo termine con operatori portuali di rilievo mondiale come il gruppo CMA CGM, EUROGATE e Contship. La filosofia di “sviluppo congiunto e beneficio reciproco” adottata dall’azienda ha portato alla fornitura di prodotti e servizi di alta qualità, guadagnando ampi riconoscimenti e lodi a livello internazionale.

L’espansione della rete di collaborazioni di HHMC riflette l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza e la cooperazione globale. Questo approccio ha permesso di costruire una solida reputazione come partner affidabile nel mercato internazionale, alimentando un circolo virtuoso di crescita e innovazione continua.