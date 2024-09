Previsioni meteo 19 settembre 2024: tempo ancora instabile

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 settembre 2024: ancora possibilità di piogge specie sulle regioni centrali e al Sud peninsulare

La seconda decade di settembre si avvia alla conclusione con condizioni meteo che continuano a risultare prevalentemente instabili sull’Italia con acquazzoni e temporali sparsi. Nella giornata di oggi lo scenario sarà proprio questo, con tempo più asciutto solo al Nord -Ovest e parte del Centro. Temperature ancora in risalita e su valori in linea con la media stagionale. Anche nei prossimi giorni non si intravedono novità significative, con l’anticiclone che dovrebbe restare ancora per diversi giorni ai margini.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 19 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite, locali piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e molte nuvole in transito. In serata locali piogge in arrivo sulle coste adriatiche, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con locali piogge sulle regioni adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge sull’Abruzzo e variabilità asciutta altorove. In serata e nottata peggiora sui settori adriatici con piogge e temporali in arrivo. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni su Puglia, Basilicata, Calarbia e Sicilia, più asciutto altrove. In serata locali piogge su Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .