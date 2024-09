Logistica: Cosco Shipping ordina 12 navi portacontainer da 14.000 TEU

COSCO SHIPPING Heavy Industry e la Container Lines Co., Ltd hanno firmato un contratto a Shanghai per la costruzione di dodici navi portacontainer da 14.000 TEU

COSCO SHIPPING Heavy Industry Co., Ltd. e COSCO SHIPPING Container Lines Co., Ltd hanno firmato un contratto a Shanghai per la costruzione di dodici navi portacontainer da 14.000 TEU con propulsione a metanolo a doppio combustibile. Con l’ultimo ordine, COSCO SHIPPING sottolinea i suoi sforzi per implementare il concetto di sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e costruire una flotta ecologica riducendo al contempo l’impatto delle operazioni quotidiane sull’ambiente e sull’ecologia per raggiungere uno sviluppo sostenibile a lungo termine.

Le nuove navi appartengono a una nuova generazione di navi sviluppate congiuntamente da COSCO SHIPPING Lines, COSCO SHIPPING Heavy Industry e China Shipbuilding and Ocean Engineering Design and Research Institute. Con una lunghezza di 335,9 metri, una larghezza di 51 metri e un dispositivo di risparmio energetico invisibile a prua e a poppa, le nuove navi adottano un design innovativo e una tecnologia avanzata. Offrono una grande capacità di carico di 13.700 container standard e un’elevata capacità di carico per container refrigerati per fornire servizi di catena del freddo end-to-end di alta qualità ai clienti in tutto il mondo.

Le nuove imbarcazioni sono dotate del generatore a magnete permanente più potente al mondo, di un deflettore di prua, di un sistema di lubrificazione ad aria per lo scafo e di sistemi intelligenti sviluppati da COSCO SHIPPING che soddisfano la terza fase degli indicatori di efficienza energetica EEDI e le ultime normative sulla sicurezza informatica. Il motore principale e il generatore a doppia alimentazione sono entrambi alimentati a metanolo per ridurre significativamente le emissioni di gas serra.