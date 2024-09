Dolore da osteoartrosi: analgesico LEVI-04 di Levicept si dimostra efficace

Dolore da osteoartrosi: Levicept ha annunciato che il suo candidato analgesico LEVI-04 ha raggiunto tutti gli endpoint di efficacia primari e secondari di uno studio di Fase II

La società britannica Levicept ha annunciato che il suo candidato analgesico LEVI-04, primo nel suo genere e che non crea dipendenza, ha raggiunto tutti gli endpoint di efficacia primari e secondari di uno studio di Fase II, dimostrando un significativo sollievo dal dolore nei pazienti affetti da osteoartrosi da moderata a grave a tutte le dosi valutate.

Il farmaco è una proteina di fusione del recettore p75 delle neurotrofine che inibisce l’attività della neurotrofina-3 (NT-3) e ripristina l’equilibrio delle neurotrofine negli stati di dolore cronico.

“LEVI-04 fornisce analgesia… evitando gli effetti collaterali limitanti degli anticorpi anti-NGF”, ha commentato Simon Westbrook, fondatore e direttore scientifico della biotech britannica, aggiungendo che “gli importanti effetti trofici delle neurotrofine, tra cui il rimodellamento delle articolazioni” vengono mantenuti.

Lo studio ha suddiviso in maniera casuale 518 pazienti con dolore e disabilità da osteoartrite del ginocchio a ricevere LEVI-04 0,3 mg/kg, 1,0 mg/kg, 2,0 mg/kg o placebo. L’endpoint primario è la variazione della scala del dolore WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis) dal basale alla 17a settimana.

I risultati principali hanno mostrato una riduzione significativa di oltre il 50% del punteggio del dolore WOMAC a tutte e tre le dosi testate, rispetto al placebo. LEVI-04 ha battuto il placebo anche per quanto riguarda i principali endpoint secondari, tra cui le sottoscale WOMAC di funzionalità e rigidità articolare, la valutazione globale del paziente e i punteggi del dolore quotidiano. L’azienda ha osservato che il farmaco è stato ben tollerato, senza un aumento dell’incidenza di osteoartrite rapidamente progressiva indicata radiologicamente.

I dati completi saranno pubblicati in seguito su una rivista specializzata.

Westbrook ha scoperto il LEVI-04 durante il suo periodo di lavoro in Pfizer e ha successivamente acquisito l’attività al momento della fondazione di Levicept. Eliot Forster è stato nominato CEO dell’azienda lo scorso anno, dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato di F-star e Immunocore.

Come agisce il farmaco

LEVI-04 è un nuovo trattamento sviluppato da Levicept per il dolore cronico, in particolare in condizioni come l’osteoartrite.

LEVI-04 è una proteina di fusione chimerica completamente umana che combina il frammento Fc dell’immunoglobulina G1 umana con il recettore della neurotrofina p75 (p75NTR). Questa combinazione contribuisce a modulare la via del fattore di crescita nervoso (NGF), cruciale nella segnalazione del dolore.

A differenza dei trattamenti anti-NGF, come tanezumab, che bloccano completamente la segnalazione del NGF e possono portare a una rapida progressione dell’osteoartrite( e per questa ragione lo sviluppo ne fu interrotto), LEVI-04 mira a ripristinare l’omeostasi delle neurotrofine. Fornisce proteine di legame stabili per le neurotrofine in eccesso, riducendo l’attività dell’NGF per alleviare il dolore e mantenendo al contempo la funzione delle neurotrofine necessaria per la riparazione della cartilagine e dell’osso.

Efficacia: In modelli preclinici, LEVI-04 ha dimostrato di fornire un’analgesia equivalente ai trattamenti anti-NGF, ma senza la rapida progressione associata all’osteoartrite.

Come è nata l’azienda

La storia di Levicept inizia nel 2011, quando Pfizer decise di chiudere un importante campus di ricerca e sviluppo situato a Sandwich, nel Regno Unito, lasciando senza lavoro più di 2mila ricercatori. Westbrook era uno di questi e stava lavorando sul LEVI-04. Decise di acquistare l’attività dal suo ex datore di lavoro e di fondare una propria società per portarla avanti.

Westbrook è stato aiutato da un finanziamento di serie A da 10 milioni di sterline (12,7 milioni di dollari) nel 2014 e da una serie B da 35 milioni di sterline (44,6 milioni di dollari) nel 2021, con i finanziatori di lunga data Medicxi, Advent Life Sciences e Gilde Healthcare, a cui si è aggiunto il braccio VC di Pfizer per la serie B.

Kevin Johnson, presidente di Levicept e partner di Medicxi, ha dichiarato che i risultati di oggi lasciano la biotech “eccezionalmente ben posizionata per considerare le prossime opzioni strategiche per far avanzare lo sviluppo di LEVI-04”.