CASE Construction Equipment lancia i Grader Serie D: dinamica e affidabile, offre all’operatore un’esperienza di guida senza precedenti

CASE Construction Equipment sta consolidando il successo della sua tradizione di grader, con l’introduzione della nuova serie D: 836D e 856D. Vantando molti dei vantaggi per l’operatore in termini di comfort e produttività introdotti con le precedenti macchine della Serie C, i modelli della Serie D portano la cabina dell’operatore a un nuovo livello di comfort, grazie ai controlli precisi e intuitivi del versoio, a potenti motori Dual Power e a una gamma completa di soluzioni post-vendita.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

Maggiore comfort per l’operatore – I grader della Serie D sono dotati di una cabina ROPS/FOPS a basso profilo, che offre una visibilità imbattibile. L’altezza complessiva ridotta facilita il trasporto da un cantiere all’altro. I vetri oscurati a tutta larghezza e la visuale dominante sulla parte anteriore del telaio e sul versoio assicurano un controllo ottimale, qualunque sia l’attività da svolgere.

È presente un nuovo display touchscreen, per avere a portata tutte le informazioni sulla macchina e sulla manutenzione e allo stesso tempo la visuale della telecamera posteriore. Questo schermo personalizzabile si trova sopra una console anteriore ridisegnata. Una seconda console sul lato destro della cabina incorpora la chiave di accensione, il nuovo acceleratore manuale elettronico, un portabicchieri e le porte di ricarica USB. Sul lato sinistro della cabina è presente un ampio vano portaoggetti, dotato di una cinghia in gomma e di una rete.

Il nuovo grader è disponibile sia con comandi elettroidraulici a joystick che con leve meccaniche, il che significa che il conducente ha la possibilità di scegliere in base alle proprie preferenze. Entrambe le macchine sono dotate di serie di sedile riscaldato e sospeso ad aria. Il sistema elettroidraulico utilizza joystick a tre assi ad alta precisione, integrati in braccioli multi-regolabili per il massimo comfort operativo. I joystick sono dotati di interruttori e pulsanti a rullo multipli, per controllare le varie funzioni della macchina.

Questi joystick forniscono inoltre un controllo accurato di tutte le operazioni del versoio, delle opzioni di sterzo comfort e del controllo TwinLift, che consente all’operatore di controllare entrambi i cilindri di sollevamento da un unico joystick.

Prestazioni Dual Power – Alimentati da un motore diesel FPT a sei cilindri Stage V, con tecnologia Hi-eSCR2 per le emissioni, i livellatori

CASE Serie D offrono una doppia curva di potenza, con commutazione automatica al raggiungimento di rapporti di trasmissione più elevati. Questo garantisce la massima potenza disponibile all’aumentare della velocità di avanzamento, incrementando la produttività.

Compatibile con HVO e altri carburanti sintetici XTL, il motore diesel da 6,7 litri è dotato di un catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) esente da manutenzione e di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico con riduzione catalitica selettiva (SCRoF). La trasmissione Ergopower garantisce automaticamente un passaggio fluido da una marcia all’altra, mentre i modelli a trazione integrale dispongono di una modalità “creep” per i lavori di compattazione, riducendo la necessità di ulteriori macchine in cantiere. Sia i modelli a due che a quattro ruote motrici sono disponibili con pneumatici opzionali da 24″, ideali per le condizioni di terreno irregolare.

Controllo del versoio – I grader della Serie D possono adattarsi a qualsiasi applicazione grazie alla possibilità di scegliere tra diverse larghezze di versoio, aggiungere prolungamenti del versoio, una frizione di sovraccarico, un ripper a cinque denti, contrappesi aggiuntivi e luci di lavoro a LED. Il telaio a forma di A e la sella centrale garantiscono la massima stabilità e versatilità per il bordo di taglio.

Il design del versoio CASE, su una ralla incapsulata montata su rulli, evita qualsiasi gioco e riduce l’usura, supportando al contempo una coppia meccanica elevata per il massimo controllo. Con un minor numero di punti di ingrassaggio, la manutenzione si riduce, aumentando i tempi di attività e garantendo una maggiore redditività per il cliente. I grader della Serie D sono predisposte per l’installazione semplice di una vasta gamma dei più diffusi sistemi di controllo macchina plug-and-play, per incrementare ulteriormente la produttività.

I servizi CASE– Una gamma di soluzioni post-vendita, connesse e non, garantisce il funzionamento della macchina senza costi di manutenzione e tempi di fermo imprevisti.

I grader vengono forniti con un abbonamento a CASE SiteWatch, uno strumento di tracciamento e gestione della flotta che consente ai clienti di monitorare a distanza i macchinari in uso. I gestori delle flotte possono utilizzare il geofencing per aumentare la sicurezza e monitorare l’uso non autorizzato delle macchine. Con CASE SiteConnect, questo trasferimento telematico viene potenziato, avvisando direttamente i concessionari delle prestazioni e delle condizioni operative delle macchine, consentendo una manutenzione proattiva, riparazioni più rapide e un’assistenza preventiva.

I nuovi Grader della serie D beneficiano di CASE Care, un programma di manutenzione programmata con ricambi e lubrificanti originali che consente di avere la certezza del costo totale della manutenzione senza sorprese nascoste.

Inoltre, esiste una gamma di servizi come l’estensione di garanzia CASE Protect e il CASE Fluid Analysis per proteggere le macchine CASE Construction e assicurarne l’operatività con estensioni di garanzia e altri programmi di prevenzione volti a evitare costi operativi imprevisti e a ottimizzare la redditività.

Brevi specifiche

836D – 836D AWD

Peso operativo: 11,701-12,800kg

Motore: FPT Hi-eSCR2 Stage V

Potenza: 102/115kW Dual Power

Larghezza versoio: 3,050/3,355mm

856D – 856D AWD

Peso operativo: 14,976-16,650kg

Motore: FPT Hi-eSCR2 Stage V

Potenza: 129/142kW Dual Power

Larghezza versoio: 3,350/3,665/3,960mm

Walkaround della macchina

Europe: CASE D-Series Graders – 836D Walkaround (youtube.com)