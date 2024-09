Venerdì 20 settembre sciopero nazionale dei trasporti: a rischio autobus e metro

Venerdì nero per i pendolari e per i turisti delle città italiane. Il 20 settembre il trasporto pubblico è a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore

Sarà un ‘venerdì nero’ per i pendolari e per i turisti delle città italiane. Il 20 settembre il trasporto pubblico è a rischio per lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e Sindacato Generale di base.

LO SCIOPERO A ROMA

A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac (anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento) e le linee bus periferiche gestite da RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap e Bis (Bus international service). Previste fasce di garanzia quindi il servizio sarà regolare fino alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20. Nelle altre fasce orarie possibili stop per bus, filobus, metropolitane e ferrotramvia Termini-Centocelle. Sempre venerdì 20 settembre in Atac, dalle 8:30 alle 12:30, ci sarà anche l’agitazione indetta dai sindacati Usb e Orsa. La protesta interesserà anche le linee gestite da Cotral e Astral.

LO SCIOPERO A MILANO

Linee ATM: lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio. Funicolare Como-Brunate: Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

LO SCIOPERO NELLE CITTA’ DELL’EMILIA-ROMAGNA

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, in partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera. Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantito un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale di “Marconi Express”, per cui il servizio del People mover a Bologna “potrebbe non essere garantito nel corso dell’intera giornata di venerdì”. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle 8.20 al mattino e fino alle 19.20 alla sera. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con partenza fino alle 8.15 al mattino e fino alle 19.15 alla sera.

A Modena le fasce dello sciopero, per i bus urbani, vanno dalle 00.01 alle 6.29; dalle 8.31 alle 11.59; dalle 16.01 a fine servizio; per l’extraurbano da inizio servizio alle 5.59, dalle 8.31 alle 12.29 dalle 16.01 a fine servizio; a Reggio Emilia, per urbano ed extraurbano, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 a fine servizio. Piacenza: servizio urbano dalle 00.01 alle 7, dalle 10 alle 12; dalle 15 a fine servizio; servizio extraurbano dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 a fine servizio. A Forlì-Cesena dalle 8.30 alle 13 e dalle 16 a fine servizio. A Ravenna (compreso il traghetto) dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 a fine servizio. A Rimini dalle 9 alle 13 e alle 16 a fine servizio.

LO SCIOPERO A FIRENZE

Autolinee Toscana nella nota dello sciopero dichiara che il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29.

LO SCIOPERO A NAPOLI

Anm informa che lo sciopero sarà articolato dalle ore 03:01 del 20 Settembre alle ore 03.00 del 21 Settembre 2024. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

(tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio 128 (segue fasce garanzia bus).

Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio (segue fasce garanzia bus). Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30.

prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:30 e da Garibaldi ore 07:10. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola ore 09:10 e da Garibaldi ore 09:10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:00 e da Garibaldi ore 17:40. L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola ore 19:30 e da Garibaldi alle ore 19:30. Metro Linea 6: ultima corsa da Mostra ore 09:08, ultima corsa da Municipio ore 09:14.

LO SCIOPERO A PALERMO

L’Amat ha annunciato che l’Ops Cub Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore il 20 settembre, con interruzioni per bus e tram previste dalle 8:30 alle 17:30 e dalle 20:30 alle 23:59.

LE MOTIVAZIONI DEI SINDACATI CHE HANNO INDETTO LO SCIOPERO

Per CUB Trasporti, Cobas Lavoro Privato, ADL Cobas e SGB: “indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l’aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l’adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del TPL; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il TPL”. Per USB Lavoro Privato: “Mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027”.