Turista francese si perde mentre fa snorkeling: trovata sugli scogli dopo ore

Grande spavento per una donna di 66 anni, francese, che ieri si è persa mentre faceva snorkeling nella riserva di Capo Gallo: è stata ritrovata dopo ore di ricerche

Quando gli altri del gruppo sono risaliti in barca, intorno alle 18, si sono resi conto che lei non c’era. Sono state ore di grande apprensione quelle vissute ieri a Capo Gallo, in provincia di Palermo, per la sorte di una donna di 66 anni, turista francese in vacanza in Sicilia. La donna si è persa mentre faceva snorkeling durante un tour guidato nella riserva di Capo Gallo, in provincia di Palermo, al largo di Mondello. A raccontare la notizia è Palermo Today.

Non appena è scattato l’allarme, la 66enne è stata cercata a lungo: la Capitaneria di porti ha fatto uscire un gommone e una motovedetta, e sono entrati in azione anche i Vigili del fuoco e un elicottero. Ma niente da fare. Solo dopo quattro ore, intorno alle 22, la donna è stata localizzata sugli scogli di Capo Gallo: ha raccontato di essersi persa e di aver nuotato per ore, prima di riuscire a raggiungere gli scogli. Una storia che poteva essere una tragedia ma per fortuna, invece, ha avuto un lieto fine.

Il tour aveva portato i turisti nella zona della Riserva di Capo Gallo, lato Mondello, vicino all’approdo conosciuto come Fossa del Gallo, dove ci sono meravigliosi fondali. La zona si trova vicino all’hotel La Torre.

(L’immagine di Capo Gallo, tratta di Wikipedia, è di Amelie56)