Previsioni meteo 18 settembre 2024: instabilità al Centro e al Sud

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 settembre 2024: prosegue la fase instabile con piogge specie sulle regioni centrali e al Sud peninsulare

Condizioni meteo che continuano a risultare instabili sull’Italia con acquazzoni e temporali sparsi. Clima che resterà piuttosto fresco, specie di notte e al primo mattino, con temperature di poco sotto media per buona parte della settimana. Nella giornata di oggi il clima risulterà più asciutto solo al Nord e parte del Centro, mentre sul resto della Penisola non mancheranno piogge e locali rovesci. Temperature ancora leggermente inferiori alla media stagionale ma in risalita graduale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 18 settembre 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con nubi sparse alternate a schiarite, locali piogge sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e molte nuvole in transito. In serata locali piogge in arrivo sulle coste adriatiche, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con locali piogge sulle regioni adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge sull’Abruzzo e variabilità asciutta altorove. In serata e nottata peggiora sui settori adriatici con piogge e temporali in arrivo. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora fenomeni su Puglia, Basilicata, Calarbia e Sicilia, più asciutto altrove. In serata locali piogge su Puglia e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime senza variazioni. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .