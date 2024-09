In libreria e online “Quello che non ho saputo dirti” di Sloan Harlow

Sloan Harlow pubblica un romanzo che esplora i segreti che separano anche le persone legate da rapporti profondi e che spinge chi legge a farsi una domanda scomoda

Sono passati mesi, ormai, dal drammatico incidente che ha coinvolto Ella e Hayley. Sopraffatta dal dolore e dal senso di colpa, Ella non riesce ad accettare la scomparsa della sua migliore amica, la persona che più di tutti le è stata accanto in ogni fase della vita, e che di lei sapeva tutto. O quasi. Tornata a scuola, tutto le ricorda Hayley, soprattutto il suo ragazzo, Sawyer, che, inaspettatamente, diventa per lei un porto sicuro. Più lo frequenta, più i sentimenti che da sempre prova per lui e che ha sempre nascosto a tutti tornano in superficie.

Confusa e tormentata da nuovi sensi di colpa, Ella inizia a leggere il diario di Hayley, scovato mentre aiutava la madre dell’amica a riordinare la sua stanza. Tra quelle pagine spera di trovare conforto rispetto a quanto le sta accadendo, ma ciò che emerge, sconvolgendola, è l’immagine di una Hayley completamente diversa dalla ragazza che pensava di conoscere e soprattutto tanti segreti di cui lei non sapeva nulla. Persino la relazione di Hayley con Sawyer era tutt’altro che perfetta. Quando poi quest’ultimo inizia a comportarsi in modo strano, nonostante ne sia inestricabilmente attratta, Ella incomincia a chiedersi se non sia il caso di stargli lontana.

Chi è davvero il ragazzo? Deve averne paura? E chi era veramente Hayley? Di chi può fidarsi a questo punto? Un romance dalle tinte cupe che esplora i segreti che separano anche le persone legate da rapporti profondi e che spinge chi legge a farsi una domanda scomoda: quanto bene conosciamo le persone che diciamo di amare?