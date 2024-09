Farrah Rochon in libreria con “Un altro destino”

“Un altro destino” di Farrah Rochon è un romanzo originale in cui la storia prende un’evoluzione diversa da quella raccontata nel film

Romanzo originale in cui la storia prende un’evoluzione diversa da quella raccontata nel film. La protagonista Merida non è disposta a rinunciare alla propria libertà. Non sposerà mai un principe sconosciuto solo per garantire la pace nel regno. Decisa a contrastare la volontà dei genitori, non esita ad accettare la proposta della strega e accetta il dolce magico, capace di provocare “una grande trasformazione” in sua madre. Solo che, invece di Elinor, è la stessa Merida a mangiare quel dolce. Si ritrova così proiettata nel passato, in un’epoca in cui i clan sono in guerra tra loro. Per colpa sua, la storia cambia così tanto che Elinor e re Fergus rischiano di non incontrarsi nemmeno. Solo Merida può ridare agli eventi il loro giusto corso, ma sarà in grado di farlo?