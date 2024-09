“Cade pure la città” è il nuovo singolo di Rebic

In rotazione radiofonica “CADE PURE LA CITTÀ” (Maionese Project), il nuovo singolo di Rebic disponibile sulle piattaforme digitali di streaming

“Cade pure la città” è un brano che racconta una rivincita personale su molti aspetti della vita. È un pezzo pop con un ritmo marcato che ad un primo impatto definisce un’immagine della personalità dell’artista.

Commenta l’artista a proposito della release: “Il brano si inserisce nel mio progetto musicale con la grinta e la determinazione che mi contraddistinguono. Mio padre mi ha consigliato di non continuare, per me è un motivo valido per riprovare! Se un domani dovessi svegliarmi senza più musica intorno a me non sarei più la stessa persona che sono oggi e posso dire che cantare è tutta la mia vita.”

Il videoclip di “Cade pure la città” è stato girato a Siena, a casa dell’artista, che ha sentito la necessità di tornare nel posto in cui riesce a sentirsi se stessa al 100%, vicino alla famiglia e alle persone che le sono sempre state accanto.

Biografia

Rebic è un’artista di 25 anni originaria di Siena. Vive a Milano e svolge la sua professione di geometra, ma la sua più grande passione è il canto.

Partecipa a molti contest come Nokep Tv, La Bella e la Voce a Vietri, New York Canta e a luglio ha presentato alla Trentino Music Arena di Trento il suo nuovo singolo per la prima volta cantando prima di Mècna e Ariete.

