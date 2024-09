Bureau Veritas schiera una task force contro gli attacchi informatici

In Italia l’obiettivo di Bureau Veritas è garantire ai clienti un supporto completo per la sicurezza di asset aziendali critici, con un focus specifico sui settori, industriali e della PA

All’indomani della firma da parte di Bureau Veritas dell’accordo per l’acquisizione di Security Innovation Inc, azienda statunitense da più di 20 anni specializzata in sicurezza software, la strategia di Bureau Veritas LEAP | 28, volta ad accelerare la crescita nella cybersecurity, si rafforza con la parte italiana della principale società di certificazione, controllo e ispezioni del mondo, impegnata sempre di più per la creazione di una vera e propria roccaforte contro i cyber attack.

Se negli Stati Uniti si parla di un hub di cybersecurity che si è potenziato con una rete di 95 specialisti altamente qualificati, in Italia l’obiettivo di Bureau Veritas è quello di garantire ai clienti un supporto completo per mettere in sicurezza gli asset aziendali critici, con un focus specifico sui settori, industriali e della Pubblica Amministrazione che maggiormente sono oggetto di cyber attack.

In effetti la spesa in soluzioni destinate alla cybersecurity, in costante aumento, è prova del ruolo fondamentale svolto dalle misure di prevenzione dagli attacchi informatici a supporto dell’evoluzione digitale delle aziende. La crescita maggiore degli investimenti, come conferma il rapporto Anitec-Assinform sullo sviluppo del digitale, si sta verificando nel segmento dei Servizi di sicurezza gestiti (MSS). La Pubblica Amministrazione, sia a livello centrale che locale e nel settore della sanità, si conferma l’area dove si riscontra il maggior interesse per le soluzioni di sicurezza informatica. Tale interesse è confermato dai molti progetti di cybersecurity finanziati nel PNRR.

Nel corso del 2023 gli attacchi informatici, con un incremento in particolare degli attacchi ransomware (28% del totale), sono aumentati in modo considerevole.