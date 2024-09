Angela Iris nelle radio e in digitale con “Incasinata”

Dopo il suo ultimo EP, da una collaborazione con The 24 Project, Angela Iris ritorna con il suo nuovo brano, Incasinata, fuori per Piuma Dischi e The Orchard

Dopo l’ottimo riscontro del suo ultimo EP, da una collaborazione con The 24 Project, Angela Iris ritorna con il suo nuovo brano, Incasinata, fuori per Piuma Dischi e The Orchard. Tra sonorità RnB edulcorate da una ritmica dance e parole nostalgiche quanto speranzose, l’artista racconta il travagliato rapporto con un amore che finisce, ma di cui ne rimane forte il ricordo, che sa essere una lama tagliente per i nostri pensieri.

BIOGRAFIA Angela Iris è il nome d’arte della cantautrice monzese Angela Ieriti. Il suo progetto discografico cantautorale nasce discograficamente nel 2020, con la pubblicazione dell’EP d’esordio “Un Bel Guaio”, che la porta, tra l’altro, ad esibirsi sul palco di Radio Deejay a Riccione per l’edizione 2020 di Deejay On Stage e ad essere inserita, con il brano “Guaio” nelle playlist editoriali di Spotify “New Music Friday Italia” e “Scuola Indie”. Il disco, contemporaneamente, sancisce l’abbandono dell’artista alle sonorità pop a favore di un mondo sonoro più vicino all’urban e al soul/R&B. Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 inizia a pubblicare i brani prodotti con la sua amica e produttrice Plastica, appartenenti al nuovo progetto in cui Angela indaga in musica gli aspetti psicologici del suo essere e della sua esistenza, un album, pubblicato integralmente a luglio 2022, denominato “Psiche”. Nel dicembre 2022 esce “Stati di Incoscienza”, il primo singolo successivo alla pubblicazione dell’album, che anticipa “Equilibri”, un brano intenso e malinconico, nato dalla collaborazione con johara. Questa pubblicazione colloca Angela Iris ancora più stabilmente nel panorama R&B italiano, tanto da portare Spotify Italia, nel corso del 2023, a posizionarla tra le maggiori rappresentanti dell’R&B italiano inserendo il suo volto sulla copertina della playlist editoriale “Anima R&B” in occasione della pubblicazione del brano “Bordeaux”.