Valeura Energy annuncia prima produzione di petrolio da Nong Yao C

Valeura Energy Inc. ha annunciato la prima produzione di petrolio da Nong Yao C, nella licenza G11/48 (90% della partecipazione operativa), al largo del Golfo di Thailandia, secondo il comunicato della società.

I primi tre dei sette pozzi di sviluppo di Nong Yao C sono stati aperti alla produzione di petrolio il 15 agosto scorso, mentre altri pozzi saranno messi in funzione successivamente. L’aumento dei volumi di produzione continuerà in linea con il piano della Società di raggiungere tassi di produzione massimi di circa 11.000 barili/s entro le prossime settimane, rispetto ai recenti tassi della prima metà di agosto di circa 7.200 barili/giorno (quota di interesse circolante di Valeura, prima delle royalties). Valeura intende sostenere i tassi di produzione di Nong Yao a circa 11.000 barili/giorno per il resto dell’anno 2024.

Valeura Energy Inc. è una società canadese impegnata nell’esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio e gas naturale in Thailandia e in Turchia. L’azienda sta perseguendo una strategia orientata alla crescita e intende reinvestire nel proprio portafoglio di asset produttivi e impiegare le risorse per un’ulteriore crescita organica e inorganica nel sud-est asiatico.