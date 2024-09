L’oroscopo di oggi, martedì 17 settembre 2024: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 17 settembre 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Dal punto di vista economico non è il caso di fare passi azzardati. Se qualcuno in amore ti ha detto no o ha ritardato un incontro, vedrai che entro qualche giorno sarà possibile ottenere dei chiarimenti.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Situazione di recupero, chissà che non arrivi anche qualche soddisfazione in più, nuovi progetti in vista. Ogni sfida può essere vinta, non dimenticarlo mai.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Conta la somma delle cose che fai, anche un lavoro part-time, novità dell’ultima ora alla fine porteranno buoni risultati. Certamente in amore sei più motivato, devi stare accanto ad una persona che ha bisogno di te.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Ci sono tante tensioni nel lavoro o per questioni di carattere economico irrisolte, che l’amore è travolto da pensieri. Alcuni rapporti sono in revisione.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Troverai soluzioni definitive per problemi che ti tormentano da tempo. Amori e proposte, solo l’incertezza potrebbe farti perder tempo prezioso.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Lieve fermo nell’ambito del lavoro oppure periodo di attesa, potresti spazientirti ma non è la giornata giusta per mandare a quel paese qualcuno. Hai speso più soldi di quelli che hai guadagnato, ed è per questo che ora devi rimetterti in pari.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Qualcuno può pensare anche di aprire una società o fare qualcosa di nuovo. Giorno OK.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre In questo momento devi affrontare con coraggio anche cambiamenti netti. Nell’ambito del lavoro c’è qualche ritardo. Mantieni la calma e cerca di non stancarti troppo.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre E’ una giornata che parte con una marcia in più, attenzione a non fare polemiche per tutto. Non gettare la spugna ora perché sul lavoro si può ripartire con altre idee, ma in altri luoghi!

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Alcuni hanno avuto instabilità anche a livello fisico, dunque ben venga questa situazione decisamente migliore. Se c’è una persona che ti ha stancato scaricala, perché è pronta la sostituzione.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Giornata interessante per chi vuole tentare nuove strade, una esperienza di lavoro part-time potrebbe costituire nel tempo una nuova risorsa, oggi sei forte.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Sembri insoddisfatto di come ti tratta un’azienda oppure di come stanno andando certe cose nell’ambito del lavoro. Probabile che la stanchezza prenda il sopravvento.