Obesità e scompenso cardiaco: benefici con uso di tirzepatide

Eli Lilly ha dichiarato di aver portato a termine con successo il primo studio di fase avanzata che ha testato l’effetto della tirzepatide sugli esiti cardiovascolari. Nello studio di Fase 3 SUMMIT, il farmaco ha ridotto del 38%, rispetto al placebo, il rischio di esiti di insufficienza cardiaca, come una visita urgente o un’ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, l’intensificazione di un diuretico orale o la morte cardiovascolare.

Eli Lilly ha testato tre dosi di tirzepatide (5 mg, 10 mg o 15 mg) in adulti obesi con insufficienza cardiaca e frazione di eiezione conservata (HFpEF).

Tirzepatide ha dimostrato anche miglioramenti dei sintomi dell’insufficienza cardiaca e delle limitazioni fisiche, misurati dal Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) Clinical Summary Score (CSS),i rispetto al placebo.

Sono stati raggiunti anche tutti i principali endpoint secondari, tra cui il miglioramento della capacità di esercizio misurata dalla distanza del 6-Minute Walk-Test (6MWD), la riduzione del marker dell’infiammazione proteina C-reattiva ad alta sensibilità (hsCRP) e la riduzione media del peso corporeo rispetto al basale a 52 settimane.

Per la stima dell’efficacia, tirzepatide ha portato a una riduzione del peso corporeo del 15,7% rispetto al 2,2% del placebo. Per la stima del regime di trattamento,iii tirzepatide ha portato a una riduzione del peso corporeo del 13,9% rispetto al 2,2% del placebo.

Riduzione del rischio relativo del tempo alla prima insorgenza di esiti di insufficienza cardiaca (follow-up mediano di 104 settimane) -38%

Hazard Ratio=0.62 IC 95% da 0,41 a 0,95; P=0,026 Efficacy Estimand Treatment-regimen Estimand Miglioramenti dei sintomi dell’insufficienza cardiaca e delle limitazioni fisiche rispetto al basale misurati dalla variazione media rispetto al basale di KCCQ-CSS Tirzepatide MTD 24.8 punti 19,5 punti Placebo 15.0 punti 12.7 punti

“L’HFpEF rappresenta quasi la metà di tutti i casi di insufficienza cardiaca e negli Stati Uniti quasi il 60% di coloro che ne sono affetti convive anche con l’obesità. Nonostante il continuo aumento del numero di persone affette da HFpEF e obesità, le opzioni terapeutiche rimangono limitate”, ha dichiarato Jeff Emmick, senior vice president, product development, Lilly. “I precedenti studi sull’incretina in questa popolazione si sono concentrati sui sintomi e sulle limitazioni fisiche. In uno studio unico nel suo genere, tirzepatide ha ridotto la gravità dei sintomi e migliorato gli esiti dell’insufficienza cardiaca nelle persone con HFpEF e obesità”.

L’HFpEF è una condizione in cui la camera di pompaggio sinistra del cuore diventa rigida e non riesce a riempirsi correttamente. È associata a un elevato carico di sintomi e limitazioni fisiche che influiscono sulla vita quotidiana, tra cui affaticamento, mancanza di respiro, ridotta capacità di fare esercizio fisico e gonfiore delle estremità.

Il profilo di sicurezza complessivo della tirzepatide nello studio SUMMIT è stato coerente con gli studi sulla tirzepatide precedentemente riportati, tra cui SURMOUNT e SURPASS. Gli eventi avversi più frequentemente riportati nello studio SUMMIT sono stati principalmente di natura gastrointestinale e generalmente di gravità lieve o moderata. Gli eventi avversi più comuni per i pazienti trattati con tirzepatide sono stati diarrea, nausea, costipazione e vomito.

Lilly continuerà a valutare i risultati di SUMMIT, che saranno presentati a un prossimo meeting medico e sottoposti a una rivista specializzata. Lilly prevede di presentare i risultati dello studio SUMMIT alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense e ad altre agenzie regolatorie a partire dalla fine dell’anno.

Informazioni sulo studio SUMMIT

SUMMIT (NCT04847557) è stato uno studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, parallelo, controllato con placebo, di fase 3, che ha confrontato l’efficacia e la sicurezza di tirzepatide con il placebo in adulti affetti da insufficienza cardiaca con frazione di eiezione preservata (HFpEF) e obesità, con o senza diabete di tipo 2.

Lo studio ha randomizzato 731 partecipanti negli Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cina, India, Israele, Messico, Porto Rico, Russia e Taiwan in un rapporto 1:1 a ricevere tirzepatide alla dose massima tollerata (MTD) di 5 mg, 10 mg o 15 mg o placebo.

I due obiettivi primari erano la riduzione del rischio dell’endpoint composito del tempo alla prima visita urgente per insufficienza cardiaca, all’ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, all’intensificazione del diuretico orale e alla morte cardiovascolare fino al completamento dello studio (follow-up mediano di 104 settimane) e la variazione del Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire Clinical Summary Score (KCCQ-CSS) dal basale alla 52a settimana.

SUMMIT ha utilizzato MTD di 5 mg, 10 mg o 15 mg una volta alla settimana. La dose iniziale di 2,5 mg di tirzepatide è stata aumentata di 2,5 mg ogni quattro settimane fino al raggiungimento della MTD.I partecipanti che hanno tollerato 15 mg hanno continuato con 15 mg come MTD. I partecipanti che hanno tollerato 10 mg ma non 15 mg hanno continuato con 10 mg come MTD e i partecipanti che hanno tollerato 5 mg ma non 10 mg hanno continuato con 5 mg come MTD.

Informazioni sulla tirzepatide

Tirzepatide è un agonista dei recettori GIP (polipeptide insulinotropico glucosio-dipendente) e GLP-1 (peptide glucagone-simile-1) da assumere una volta alla settimana. Tirzepatide è una singola molecola che attiva i recettori dell’organismo per GIP e GLP-1, che sono ormoni incretinici naturali. Entrambi i recettori GIP e GLP-1 si trovano in aree del cervello umano importanti per la regolazione dell’appetito. È stato dimostrato che la tirzepatide riduce l’assunzione di cibo e modula l’utilizzo dei grassi.

Sono in corso anche studi sulla tirzepatide nella malattia renale cronica (CKD) e nella morbilità/mortalità nell’obesità (MMO). All’inizio di quest’anno, Lilly ha presentato alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense e ad altre agenzie regolatorie mondiali i dati relativi alla tirzepatide nell’apnea ostruttiva del sonno (OSA) da moderata a grave e nell’obesità.