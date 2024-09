Luigi Friotto nelle radio e in digitale con “Mirecah”

Mirecah è il nuovo singolo del cantautore e musicista abruzzese Luigi Friotto, un brano d’atmosfera, prodotto in collaborazione con Lucio Piccirilli

Mirecah è il nuovo singolo del cantautore e musicista abruzzese Luigi Friotto, un brano d’atmosfera, prodotto in collaborazione con Lucio Piccirilli per l’etichetta SUMMA Le produzioni musicali. Il videoclip è stato girato ad Ortona (CH) per la regia di Alessio Pancella.

Spiega l’artista:

Venuta fuori da un disordine di lettere, da una Chimera trasfigurata, o solo anagrammata, Mirecah è uno spazio visibile e, ormai, concreto, con il nome esotico e senza tempo di una “città invisibile”.

E’ la città delle luci vacue, delle strade che non portano altrove, della gloria vana e mondana, avidamente inseguita e consumata come merce di bazar. In quest’epoca di abbagli, Mirecah continua a brillare insistentemente come un faro in pieno giorno, tra il frastuono di chi la invoca e il distacco di chi la combatte. Persino la notte ha imparato a farne a meno.

Il comandamento, per il tempo che verrà, è quello di fare ritorno da Mirecah e di rientrare nel tempio che siamo, architravi di questo secolo convulso, portali fragili ma saldamente eretti a difesa di una sostanza che talvolta dimentichiamo di possedere, e di essere. Chi non è ancora partito, o ancora tentenna in mezzo ai canti delle sirene, potrà presto accorgersi di quanto sia salvifico restare.

La vera conquista è non andare.

Classe 1981. Abruzzese. Vive a Fossacesia (CH). Dal 2003 iniziano i suoi spettacoli in acustico tra scorci di paese e teatri. Nel 2012 esce il primo singolo Silenzi da un temporale, realizzato da William Di Paolo, e premiato nella categoria indipendenti PREMIO VIDEOCLIP ITALIANO. Il 2013 è l’anno del primo Concerto sull’Acqua: con 9 musicisti suona su una zattera nelle acque della Costa dei Trabocchi. Nel 2015 esce l’EP Lucernario, album sui quattro elementi. Nel 2016 esce Canto di passaggio, inciso e girato nella faggeta di Pallano (CH). A luglio del 2018 si esibisce, alla Lanterna di Genova, con lo spettacolo Mirecah faro senza oscurità. Nel 2020 iniziano le incisioni delle musiche per La Contesa (pièce teatrale sulla figura di Giuda Iscariota) che saranno premiate a Roma nell’ambito della rassegna “Teatramm” come miglior colonna sonora originale. Esce a luglio 2021 Tutte le stelle dell’altro polo, il racconto di Ulisse nel canto XXVI di Dante con cui partecipa alle audizioni di Musicultura 2022. A gennaio 2023 è finalista al Premio De Andrè 2022. A marzo è di nuovo alle audizioni di Musicultura 2023 con Mirecah, vincendo la serata del 5 marzo. Scrive la sua seconda colonna sonora originale per lo spettacolo teatrale Scherzi in un atto, tratto da Cechov, distribuito dal Teatro Stabile d’Abruzzo, per la compagnia teatrale Novezerosei di Ortona (Ch). A luglio debutta con lo spettacolo Ciao Uomo nell’ambito della rassegna “Festival del Mare” a Ortona.