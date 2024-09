Inquinamento acustico urbano è nemico del cuore

Secondo i dati di due studi condotti in diverse città europee, l’inquinamento acustico urbano ha un impatto negativo significativo sulla salute del cuore

“Lo studio DECIBEL-MI mostra che i pazienti giovani di età non superiore ai 50 anni che hanno avuto un infarto miocardico (MI) sono stati esposti a livelli di rumore più elevati rispetto alla popolazione generale. Lo studio dimostra che il rumore urbano potrebbe aumentare significativamente il rischio di MI precoce nei giovani con bassi fattori di rischio tradizionali. Includere l’esposizione al rumore nei modelli di previsione del rischio aiuta a identificare con precisione i soggetti a rischio, portando a una prevenzione più mirata. Riconoscere il rumore come fattore di rischio colma una lacuna critica e sottolinea la necessità di strategie di salute pubblica per ridurre l’inquinamento acustico, migliorando così la salute cardiovascolare nelle popolazioni giovani”, ha spiegato il primo ricercatore dello studio, il dottor Hatim Kerniss del Gesundheit Nord Clinic Group di Brema, Germania.

Lo studio tedesco

Lo studio DECIBEL-MI ha incluso 430 pazienti residenti a Brema, in Germania, di età pari o inferiore a 50 anni, affetti da MI acuto e ricoverati in un centro cardiaco locale. Calcolando i livelli di esposizione al rumore residenziale, i ricercatori hanno osservato una maggiore incidenza di esposizione al rumore rispetto alla popolazione generale della stessa regione. I pazienti con MI e un basso punteggio LIFE-CVD (≤2,5%), che indica un basso livello di fattori di rischio tradizionali, come il fumo o il diabete, hanno mostrato un’esposizione al rumore significativamente più alta rispetto a quelli con un punteggio LIFE-CVD elevato. Questo dato è fondamentale perché i modelli tradizionali di valutazione del rischio potrebbero sottostimare il rischio cardiovascolare in individui giovani che sono altrimenti considerati a basso rischio. Incorporando l’esposizione al rumore in questi modelli, è possibile identificare più accuratamente i soggetti ad alto rischio di IMA, consentendo misure e interventi preventivi più mirati.

Lo studio francese

Uno studio separato condotto in Francia ha valutato l’impatto dell’esposizione al rumore ambientale sulla prognosi dopo un primo IMA. “Nello studio ENVI-MI abbiamo riscontrato una forte associazione tra l’esposizione al rumore urbano, in particolare nelle ore notturne, e una prognosi peggiore a 1 anno da un primo IMA”, ha spiegato la prima ricercatrice dello studio, la professoressa Marianne Zeller dell’Università della Borgogna e dell’Ospedale di Digione, in Francia.

Sono stati raccolti dati dal database dell’osservatorio francese (RICO) per 864 pazienti ricoverati per un MI acuto e sopravvissuti almeno 28 giorni dopo il MI. A 1 anno di follow-up, il 19% ha presentato un evento cardiovascolare avverso maggiore (MACE; morte cardiaca, riospedalizzazione per insufficienza cardiaca, MI ricorrente, rivascolarizzazione d’emergenza, ictus, angina e/o angina instabile). I livelli di esposizione giornaliera al rumore misurati presso il domicilio di ciascun paziente (livello medio di rumore in decibel ponderati A [dB(A)]: 56,0 nelle 24 ore e 49,0 di notte) sono stati considerati moderati e rappresentativi di gran parte della popolazione europea. È stato riscontrato un aumento del 25% del rischio di MACE per ogni aumento di 10 dB(A) del rumore durante la notte ( hazard ratio 1,25; intervallo di confidenza al 95% 1,09-1,43), indipendentemente dall’inquinamento atmosferico, dai livelli socioeconomici e da altri fattori confondenti.

“Questi dati forniscono alcune delle prime intuizioni sul fatto che l’esposizione al rumore può influenzare la prognosi. Se confermata da studi prospettici più ampi, la nostra analisi potrebbe aiutare a identificare nuove opportunità per strategie di prevenzione secondaria basate sull’ambiente, tra cui barriere antirumore per i pazienti con MI ad alto rischio”, ha aggiunto il professor Zeller.