In libreria “L’enciclopedia, dall’Antica Grecia all’era digitale di Federico Motta Editore”

Con l’Enciclopedia Motta Junior, dall’Antica Grecia all’era digitale, Federico Motta Editore ha creato un ponte tra il cartaceo e il digitale

Da sempre considerata simbolo di cultura e sapere, l’enciclopedia ha accompagnato per decenni i giovani nel loro percorso di formazione. Con l’avvento delle nuove tecnologie, Federico Motta Editore ha trovato un modo per adattare questo tipo di opera alle nuove modalità di accesso alla conoscenza.

Federico Motta Editore: l’incontro tra l’Enciclopedia Motta e Internet



Federico Motta Editore realizzava la sua iconica Enciclopedia Motta pensando di fornire un supporto all’istruzione, sia a scuola che in famiglia, consapevole di quanto fosse importante diffondere la cultura e il sapere in generale. Con l’intento di avvicinarsi di più alle nuove generazioni, all’inizio del nuovo millennio la Casa Editrice decide di affiancare alla nuova edizione dell’Enciclopedia Motta una versione per ragazzi, l’Enciclopedia Motta Junior. Nei suoi dieci volumi, composti tenendo a mente le esigenze dei lettori più giovani, l’opera racchiudeva più aree del sapere: la storia dell’uomo, la geografia, l’astronomia, la letteratura, l’arte, l’architettura, la comunicazione, lo spettacolo, la natura, la medicina, la salute, le scienze, la tecnologia e lo sport. In aggiunta c’era un pratico dizionario enciclopedico illustrato e numerosi rimandi ai contenuti multimediali presenti sulla versione digitale, Motta On Line. Con questa novità, Federico Motta Editore dava l’opportunità al cartaceo e al digitale di incontrarsi a metà strada.

Federico Motta Editore: l’Enciclopedia nel passato



L’Enciclopedia nasce come il progetto ambizioso di uomini che volevano raccogliere tutto il sapere in un’unica grande opera. A ricordarlo è proprio la Casa Editrice milanese. Federico Motta Editore rammenta che già nell’Antica Grecia esistevano opere a carattere enciclopedico nelle quali erano contenute nozioni relative a diverse discipline. È durante il periodo dell’Illuminismo che l’enciclopedia arriva però al suo apice, grazie soprattutto alla pubblicazione di l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers di Denis Diderot e Jean Baptiste Le Rond d’Alembert. Fu la loro Encyclopédie a fare da apripista alla moderna enciclopedia: un’opera contenente tutto il sapere, facilmente consultabile e a disposizione di tutti.