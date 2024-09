In libreria la versione aggiornata dell’ultimo libro di Patrizio Fuser

Torna in vendita il libro “DIFFIDA DI CIÒ IN CUI CREDI – Non credere a quello che ascolti, senti, vedi o leggi” di Patrizio Fuser, con una nuova edizione aggiornata

Una profezia realizzata: “DIFFIDA DI CIÒ IN CUI CREDI” ha anticipato con precisione il panorama odierno della disinformazione. Con l’avvento di fake news, pseudonotizie e il crescente potere degli influencer, il messaggio del libro è diventato più rilevante che mai. Questa nuova edizione include aggiornamenti cruciali per aiutare i lettori a navigare un mondo sempre più complesso e pieno di insidie.

Sinossi del libro: Il libro esplora come i moderni “maghi” dell’informazione manipolano le masse, utilizzando i media come complici per diffondere inganni e promuovere interessi nascosti. Fuser propone l’uso dello spirito critico e dell’indipendenza di pensiero come antidoti essenziali a questa deriva, incoraggiando i lettori a riflettere sui messaggi che ricevono quotidianamente e a compiere scelte consapevoli.

Un’esperienza interattiva: Innovativo sin dalla copertina iniziale, che presenta un QR code che rimanda a contenuti multimediali esclusivi, “DIFFIDA DI CIÒ IN CUI CREDI” è stato il primo libro italiano a sfruttare questa tecnologia. Questo approccio interattivo rende la lettura un’esperienza coinvolgente e moderna, trasformando il lettore da spettatore passivo ad attore consapevole.

Caratteristiche del libro

• Editore: Giovane Holden Edizioni

• Pagine: 130

• ISBN: 978-88-6396-070-9

• ASIN: B00FM2WRH0

• Data di Pubblicazione: febbraio 2010

• Lingua: Italiano (prossimamente saranno disponibili edizioni tradotte)

• Disponibilità: Amazon. Digitale e cartacea (cercare DIFFIDA DI CIO’ IN CUI CREDI)

• Premio: PREMIO Disinformation vs Information© 2010

Citazione dell’Autore

“Viviamo in un’epoca in cui la capacità di fare scelte consapevoli è cruciale. Non possiamo permetterci di sacrificarla alle manipolazioni di persuasori e ciarlatani che, dietro nobili intenti, nascondono il vero interesse: controllare il comportamento a favore dei grandi interessi economici”.

Informazioni sull’Autore Patrizio Fuser, esperto di linguaggi comunicativi e nuove tecnologie.

Scrittore e divulgatore da sempre promuove, in ogni sua azione, l’importanza del pensiero critico.

E, cosa non da poco, ultrarunner.