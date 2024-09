I Twist of Fate nelle radio e in digitale con “Lei (Luna)”

Il nuovo singolo dei bolognesi Twist of Fate si intitola “Lei (Luna)” ed è disponibile in rotazione radiofonica e in streaming

Il nuovo singolo dei bolognesi “Twist of Fate” si intitola Lei (Luna). La traccia, attraverso il suo toccante testo, descrive il malinconico e cinico percorso di una ragazza che pur di raggiungere la LUNA, metafora del successo e dei suoi obiettivi materiali e non, vende il suo corpo, pensando che sia il modo più rapido e efficace.

La sua giovanissima età non la aiuta a comprendere che il dare via se stessa per soldi non è la chiave giusta e che il modo migliore per raggiungere ciò che sogna è in primo luogo il volersi bene e credere nelle proprie potenzialità. La protagonista così si vende per raggiungere la LUNA, prima ancora di poter capire che la Luna è lei stessa.

I Twist of Fate, gruppo musicale Alternative Prog Rock di Bologna, nascono nel 2020 raggiungendo una formazione stabile a 4 elementi nell’aprile del 2022.

Le influenze del gruppo ricordano molto il progressive sullo stile di Dream Theater, Porcupine Tree, Tool, Pink Floyd, Genesis e di rock più moderno come i Muse, ma non mancano gli arrangiamenti classici, frutto della composizione e della passione dei musicisti.

Dopo un primo concerto di debutto tenutosi a fine ottobre 2022, cominciano a registrare le prime tracce a dicembre 2022, tutte originali e cantate in italiano.

Il primo brano inciso “Reflection” raccoglie i pareri positivi da diverse emittenti radio, inserendo il gruppo in una nuova rinascita di un genere che non stanca mai di esistere.

Nel luglio 2024 la band firma con Sorry Mom!. con la quale esce il singolo “Lei (Luna)”.