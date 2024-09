Formata la nuova Commissione europea: ecco tutti i nomi

Si è formata la nuova Commissione Ue, 28 nomi con 6 vicepresidenti. Ecco chi fa parte della squadra di Ursula von der Leyen e le deleghe assegnate

Ventotto nomi per la nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, con sei vicepresidenti esecutivi, tra i quali l’italiano Raffaele Fitto. “Insieme saremo un’unica squadra, al lavoro per raggiungere un obiettivo comune: rendere l’Europa più forte”: sono le parole di Ursula von der Leyen, nel giorno della presentazione della sua nuova “squadra” a Strasburgo. La dirigente ha diffuso sui social network un post con le fotografie di tutti i componenti della compagine, che sarà sottoposta all’esame dell’Europarlamento.

“Ogni membro del mio team porterà la propria esperienza e il proprio punto di vista sull’Europa” ha scritto Von der Leyen su X. “Insieme, saremo un’unica squadra, lavorando verso un obiettivo comune: rendere l’Europa più forte”.

A supportare Von der Leyen saranno anzitutto i vicepresidenti: la spagnola Teresa Ribera, responsabile per la Transizione pulita, giusta e competitiva, la finlandese Henna Virkkunen, incaricata di Sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, il francese Stéphane Séjourné, titolare per la Prosperità e la strategia industriale, la romena Roxana Minzatu, responsabile per le Persone, le competenze e la preparazione, e l’italiano Raffaele Fitto, chiamato a occuparsi di Coesione e riforme. All’estone Kaja Kallas, il ruolo di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza.

Ecco l’elenco completo, presentato oggi a Strasburgo:

Ursula von der Leyen (Germania): Presidente

Teresa Ribera (Spagna): Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva

Henna Virkkunen (Finlandia): Vicepresidente esecutiva per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia

Stéphane Séjourné (Francia): Vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale

Roxana Minzatu (Romania): Vicepresidente esecutiva per le persone, le competenze e la preparazione

Raffaele Fitto (Italia): Vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme

Kaja Kallas (Estonia): Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza

Magnus Brunner (Austria): Affari interni e migrazione

Hadja Lahbib (Belgio): Preparazione, gestione delle crisi, uguaglianza

Ekaterina Zaharieva (Bulgaria): Start-up, ricerca e innovazione

Dubravka Šuica (Croazia): Mediterraneo

Costas Kadis (Cipro): Pesca e oceani

Jozef Síkela (Repubblica Ceca): Partenariati internazionali

Dan Jørgensen (Danimarca): Energia e alloggi

Apostolos Tzitzikostas (Grecia): Trasporti sostenibili e turismo

Olivér Várhelyi (Ungheria): Salute e benessere animale

Michael McGrath (Irlanda): Democrazia, giustizia e stato di diritto

Valdis Dombrovskis (Lettonia): Economia e produttività, implementazione e semplificazione

Andrius Kubilius (Lituania): Difesa e spazio

Christophe Hansen (Lussemburgo): Agricoltura e alimentazione

Glenn Micallef (Malta): Equità intergenerazionale, gioventù, cultura e sport

Wopke Hoekstra (Paesi Bassi): Clima, crescita pulita e obiettivi net-zero

Piotr Serafin (Polonia): Bilancio, anti-frode, pubbliche amministrazioni

Maria Luís Albuquerque (Portogallo): Servizi finanziari

Roxana Mînzatu (Romania): Persone, competenze e preparazione

Maroš Šefcovic (Slovacchia): Commercio e sicurezza economica, relazioni interistituzionali e trasparenza

Marta Kos (Slovenia): Allargamento

Jessika Roswall (Svezia): Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare competitiva