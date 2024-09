Asia nelle radio e in digitale con “Rodeo”

In rotazione radiofonica “RODEO”, il nuovo singolo di Asia disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale

“Rodeo” è un brano che parla della donna all’interno della scena rap, di come in un rodeo di soli uomini una donna può riuscire a vincere tenendo la testa alta e puntando più in alto degli altri. Un tema semplice che con i doppi sensi delle parole può portare la canzone in più direzioni.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Subito dopo la partecipazione a XFactor 2023 ho iniziato a scrivere i miei primi inediti, ma mai avrei pensato di riuscire ad ottenere in poco tempo risultati così importanti per me. Sono felicissima di aver avuto l’opportunità di pubblicare il mio primo singolo con distribuzione Sony Music, è come nelle favole un sogno che diventa realtà. Ci tengo a ringraziare i miei collaboratori Riccardo Romano aka Roman Meister (producer) e Amedeo G. Morosillo aka Morollo (producer e co autore) con cui sono riuscita a trovare subito un’intesa vincente e con cui stiamo lavorando per riuscire a migliorare sempre di più, cercando di avere un’identità artistica molto chiara e riconoscibile. È molto importante e gratificante poter sperimentare e lavorare sugli aspetti vocali e autorali, sia per una questione di riconoscibilità artistica, sia per poter far arrivare al meglio agli ascoltatori la mia musica a livello di comunicazione. Questo è ancora l’inizio e mi auguro possa continuare nel migliore dei modi!”

Il videoclip di “RODEO” trasmette un’esplosione di movimento, grinta e sensualità. L’artista, accompagnata da un corpo di ballo esplosivo e coinvolgente, veste un capo provocante ed accattivante, creato appositamente per l’occasione come quello indossato nella partecipazione al programma XFactor2023.