African Energy Chamber in Cina a caccia di investimenti nel settore energetico

L’African Energy Chamber (AEC) ha intrapreso una visita ufficiale in Cina con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti privati e sviluppare progetti nel settore energetico

L’African Energy Chamber (AEC) ha intrapreso una visita ufficiale in Cina con l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti privati e sviluppare progetti collaborativi nel settore energetico e infrastrutturale africano, in particolare nell’industria petrolifera e del gas. La delegazione, guidata dal Presidente Esecutivo dell’AEC, NJ Ayuk, ha avviato incontri bilaterali con funzionari governativi e rappresentanti del settore privato cinese, discutendo di opportunità d’investimento e progetti realizzabili, con particolare attenzione al ruolo emergente della Cina nei settori upstream, midstream e downstream dell’energia in Africa.

Negli ultimi anni, gli investimenti diretti cinesi in Africa sono aumentati significativamente, grazie a iniziative come la Belt and Road Initiative, che solo nel 2023 ha portato a investimenti per 21,7 miliardi di dollari nel continente. Le grandi compagnie statali cinesi come la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) e la China National Petroleum Corporation (CNPC) sono diventate tra i principali investitori nel settore energetico africano.

Le compagnie cinesi, già attive nei settori minerario e delle energie rinnovabili in Africa, stanno ora rivolgendo la loro attenzione allo sviluppo delle risorse petrolifere e del gas del continente. In Congo, l’azienda cinese Wing Wah sta realizzando un progetto innovativo per la valorizzazione del gas naturale, mentre in Angola, la Cina ha investito circa 14 miliardi di dollari negli ultimi dieci anni, soprattutto nel settore energetico, con nuovi progetti di raffinazione e esplorazione petrolifera in corso.

Inoltre, la CNOOC è coinvolta nello sviluppo dell’East African Crude Oil Pipeline, un progetto di 5 miliardi di dollari che collegherà i giacimenti petroliferi dell’Uganda al porto di Tanga in Tanzania, e sta esplorando nuove opportunità anche in Sud Sudan, Gabon e Nigeria.

La visita dell’AEC in Cina precede l’African Energy Week, il più grande evento energetico del continente, che si terrà a Città del Capo dal 4 all’8 novembre 2024. Questo evento offrirà un’importante piattaforma per favorire ulteriori investimenti cinesi nel settore energetico africano, consolidando le partnership e promuovendo lo sviluppo di progetti che mirano a sradicare la povertà energetica in Africa entro il 2030.