A settembre al cinema Jung Kook, la popstar globale dei BTS

Jung Kook: I am still dal 18 al 22 settembre e nel weekend del 28 e 29 settembre sarà proiettato in oltre 120 paesi

La popstar globale Jung Kook, dei BTS – icona del pop del XXI secolo – invita il pubblico a intraprendere un viaggio eccezionale nel nuovo avvincente film evento JUNG KOOK: I AM STILL. JUNG KOOK: I AM STILL, che dal 18 al 22 settembre e nel weekend del 28 e 29 settembre sarà proiettato in oltre 120 paesi, offre uno sguardo intimo sulla straordinaria ascesa di Jung Kook alla celebrità. Approfondendo il suo processo creativo, l’incrollabile etica del lavoro e le sfide uniche affrontate dalla superstar globale, il film presenta interviste e filmati esclusivi e mai visti prima, oltre a elettrizzanti esibizioni in concerto. Questo toccante ritratto, che rappresenta il decimo lungometraggio dei BTS prodotto da HYBE, mostra l’incrollabile dedizione e l’evoluzione artistica di Jung Kook.

I biglietti per JUNG KOOK: I AM STILL saranno messi in vendita a partire da mercoledì 21 agosto alle 15.00, ora italiana. I fan possono visitare il sito JUNGKOOK-IAMSTILL.COM e nexostudios.it per ulteriori informazioni e dettagli sui biglietti.

Diretto da Junsoo Park e prodotto da Jiwon Yoon, JUNG KOOK: I AM STILL racconta il viaggio di Jung Kook, durato otto mesi, dopo il suo storico debutto da solista con “Seven (feat. Latto)” nel luglio 2023. Il singolo ha raggiunto la vetta della classifica Billboard HOT 100 catapultando Jung Kook verso la fama internazionale come solista, consolidando il suo status di popstar globale.

Oltre al primo posto con “Seven (feat. Latto)”, i suoi singoli “3D (feat. Jack Harlow)” e “Standing Next to You” hanno tutti raggiunto la top 10 della Billboard HOT 100, rendendolo il primo artista solista K-pop ad avere tre brani contemporaneamente nella top 10 della classifica. L’album GOLDEN ha ulteriormente consolidato la sua fama, rimanendo nella Billboard 200 per ben 24 settimane consecutive.

Con l’appuntamento al cinema, Jung Kook condivide con i devoti fan, l’ARMY, la sua straordinaria ascesa e i momenti più sentiti del suo percorso artistico.

Il film è distribuito in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios che ha già distribuito al cinema BTS |Bring the Soul: the Movie e BTS | Break the Silence.

Jung Kook (Jeon, Jeongguk) è un cantante, cantautore e membro dei BTS, icone pop del XXI secolo. Ha dimostrato il suo talento musicale attraverso lavori da solista come “Euphoria”, “My Time” e “Still With You”, oltre a singoli in collaborazione con artisti di fama mondiale come Lauv e Charlie Puth. Jung Kook è accreditato su diversi brani dei BTS, tra cui il singolo giapponese “Your eyes tell”, “Stay” da BE e “Run BTS” da Proof. Ha anche partecipato al canto di “Dreamers”, la colonna sonora ufficiale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022™, che ha eseguito durante la cerimonia di apertura. Nel luglio 2023, la popstar globale ha pubblicato il suo primo singolo da solista “Seven (feat. Latto)”, certificato platino RIAA (a partire dal novembre 2023), che ha debuttato in cima alla Billboard Hot 100 e alla classifica “Top Song Global” di Spotify, oltre che al n. 3 della classifica ufficiale dei singoli del Regno Unito. A settembre ha pubblicato il suo secondo singolo “3D (feat. Jack Harlow)”, seguito dal suo primo album da solista GOLDEN a novembre.

BTS

I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono una boyband sudcoreana nominata ai GRAMMY che ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo sin dal debutto nel giugno 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Riconosciuto per la musica autentica, per le performance di alto livello e per il modo in cui i suoi membri interagiscono con i loro fan, il gruppo si è affermato come icona pop del XXI secolo, battendo innumerevoli record mondiali. Oltre a esercitare un’influenza positiva attraverso attività come la campagna LOVE MYSELF e il discorso dell’ONU “Speak Yourself”, il gruppo ha mobilitato milioni di fan in tutto il mondo (con il nome di ARMY), ha collezionato sei numeri 1 della Billboard Hot 100 dal 2020 e si è esibito in numerosi spettacoli sold out negli stadi di tutto il mondo. I BTS stati inoltre nominati Entertainer dell’anno 2020 dal TIME, sono stati nominati 5 volte ai GRAMMY (dal 63° al 65° GRAMMY Awards) e hanno ricevuto numerosi premi prestigiosi come i Billboard Music Awards, gli American Music Awards (Artist of the Year 2021) e gli MTV Video Music Awards.