“Universo 4” è la mostra collettiva dedicata al Municipio 4 di Milano

In occasione della ripresa dei corsi, Istituto Italiano di Fotografia, propone la mostra fotografica “Universo 4” a cura del fotografo e docente di IIF Francesco Merlini, organizzata dal dipartimento Art Side e patrocinata dal Municipio 4 del Comune di Milano. L’esposizione, dal 16 al 20 settembre, racconta attraverso lo sguardo di 22 giovani fotografe e fotografi, particolarità e contraddizioni della grande area del Municipio 4 della città di Milano. Ritratti, paesaggi e forme astratte fanno emergere le caratteristiche di un territorio stratificato e multiculturale che, visto dall’esterno, risulta di difficile comprensione. Questa mostra vuole approfondire la conoscenza quest’area e raccontare attraverso immagini fotografiche l’universo che si nasconde nel perimetro del Municipio.

L’esposizione dedicata al Municipio 4, si inserisce nel progetto che da diversi anni porta gli studenti del primo anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia a scoprire le diverse zone di Milano facendo emergere la vitalità e le trasformazioni che la città sta vivendo in questi anni.

Corsica, XXII Marzo, Umbria-Molise-Calvairate, Ortomercato, Taliedo-Morsenchio-Forlanini, Monluè-Ponte Lambro, Triulzo Superiore, Rogoredo-Santa Giulia, Lodi-Corvetto e Porta Romana sono i diversi quartieri che compongono il Municipio 4, in ogni quartiere, in ogni piazza o via, gli studenti sono stati capaci di raccontare i contrasti tra le architetture avveniristiche, le case di corte e i quartieri popolari, la vitalità brulicante dell’Ortomercato con i suoi profumi e colori ma anche il senso di sospensione delle aree più decadenti e disabitate fino alla pace delle distese di terra arata.

Il racconto non si conclude descrivendo i luoghi ma approfondisce storie e sguardi delle persone che li abitano aprendo una breccia nelle vite di chi vive in un territorio che sposa bellezza e degrado, benessere e lotta per la sopravvivenza.

Il progetto di ogni fotografo diventa così occasione per conoscere la realtà di un luogo o di una persona intrecciata con la complessità quotidiana di tematiche più ampie che coinvolgono l’intera collettività.

Fotografi partecipanti: Elena Francesca Maria Alberici, Isabella Alessandro, Arianna Bottazzi, Sofia Carrara, Tommaso Cicorella, Matilde Corti, Marta Ferrarini, Maurizio Fiori, Giulia Gebia, Maria Giorgi, Christian Giunta, Giorgia Gotti, Fabiola Anaïs Pia Anoko Lawson, Alice Manzoni, Federico Mastrosimone, Samuele Mereu, Elia Musmeci, Valentina Onesto, Alice Pisani, Sonia Poncellini, Alessandro Uttaro, Alberto Vendrame