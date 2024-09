Su Rai 2 al via oggi la serie tedesca “Medici in corsia”

Su Rai 2 a partire dal 16 settembre, nello spazio preserale delle 18:50, in prima visione assoluta andrà in onda “Medici in corsia”, una serie medical tedesca

Su Rai 2 a partire dal 16 settembre, nello spazio preserale delle 18:50, in prima visione assoluta andrà in onda “Medici in corsia”, una serie medical tedesca con due episodi al giorno dal lunedì al venerdì.

“Medici in corsia” racconta le vicende di team di giovani medici guidati dal medico senior Dr. Niklas Ahrend che decide di ricominciare da capo la sua vita in una nuova città, ponendosi delle sfide inaspettate, sia private che professionali. Nella squadra di giovani dottori, specializzandi e infermieri – tra rivalità e relazioni sentimentali – si devono fronteggiare emergenze in sala operatoria e salvare vite umane.

Il dottor Niklas Ahrend è un uomo brillante, impulsivo e provocatorio che ha aspettative altissime e soprattutto vuole dimostrare di essere in grado di gestire il nuovo incarico: formare il suo gruppo di tirocinanti. Il suo obiettivo, all’interno dell’ospedale, incontrerà non pochi ostacoli e medici rivali che cercheranno di fermarlo. Per fortuna Niklas Ahrend avrà al suo fianco la sua vecchia amica Leyla, chirurgo traumatologo e anestesista.