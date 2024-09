Il giovane cantautore filippino d’adozione bolognese Settimo7th punta ancora una volta dritto all’anima con “Ricordi di te“, un pezzo che riconferma il suo talento

Dopo aver incantato il pubblico catturando orecchie e cuore con il suo groove da fuoriclasse nel singolo d’esordio “Pensieri d’Inchiostro” – brano che lo ha condotto alla finale del Fatti Sentire Festival su Rai2 -, il giovane cantautore filippino d’adozione bolognese Settimo7th punta ancora una volta dritto all’anima con “Ricordi di te“, un pezzo che riconferma il suo talento, la sua originalità e la sua straordinaria capacità espressiva, rendendolo una delle voci più belle e riconoscibili della nuova scena musicale italiana.

Nato quasi per caso, nella stanza dell’artista, durante un momento di riflessione personale, “Ricordi di te” è una polaroid dell’incertezza e del sentimento non ancora del tutto spento nei confronti della persona amata. Settimo7th desidera trasmettere un importante messaggio con questo brano:

«Volevo ricordare a me stesso e a chi mi ascolta l’importanza di non prendere alla leggera le relazioni significative. Le occasioni perdute possono trasformarsi in ricordi dolorosi e nostalgici. La musica è il mio modo di esprimere questi sentimenti complessi, e credo che il brano riesca a comunicare ciò che le parole spesso non possono.»

L’artista e il co-autore di musica e testo, Leo Sartoni, hanno posto minuziosa attenzione ai dettagli, convinti che la musica possa esprimere sentimenti che le parole non riescono a trasmettere. Andando oltre gli schemi e le dinamiche del pop attuale, hanno deciso di introdurre elementi che richiamano l’R&B degli anni ’00. Questa scelta stilistica, non solo rende il brano unico, ma mette in luce la versatilità e la profondità artistica di Settimo7th, che riesce a distinguersi e farsi apprezzare offrendo qualcosa di diverso rispetto al mainstream, pur rimanendo accessibile ed estremamente coinvolgente per il pubblico di ogni età.

La collaborazione tra Settimo7th e Leo Sartoni, iniziata nel 2020, si è rivelata profondamente arricchente per entrambi, provenienti da realtà musicali differenti. La produzione di “Ricordi di te” è stata particolarmente stimolante, poiché gli ha permesso di esprimere liberamente la loro personalità e le loro competenze. Questo brano rappresenta un perfetto equilibrio tra la sensibilità emotiva di Settimo7th e l’abilità tecnica di Sartoni, creando una traccia che è tanto emotivamente coinvolgente quanto musicalmente sofisticata.

Il testo di “Ricordi di te”, intriso di emozioni e nostalgia, è come benzina versata su sentimenti ancora accesi che si irradiano dal cuore alla mente e dalla mente prendono vita su un nero su bianco che scalda l’anima. Il “Mi ritorni in mente” ripetuto per tutto l’arco del brano quasi come un mantra, riflette la presenza costante di una persona amata che non si riesce a dimenticare, sottolineando l’insistenza di pensieri che continuano a riaffiorare, creando un loop cerebrale e sensoriale difficile da spezzare.

L’immagine suggestiva di “cadere dalle nuvole” evocata nel passaggio «Cado dalle nuvole quando penso a lei», suggerisce uno stato di confusione e disorientamento, evidenziando come i ricordi possano destabilizzare e riportare a galla sentimenti nascosti, immobilizzandoci su un giaciglio interiore di rimorsi e rimpianti. Questo stato di alienazione è ulteriormente amplificato nei versi «Ti scrivo poi ti aspetto, disteso qua sul letto, ti penserò», che sottolineano la speranza e l’attesa, il desiderio di riconnettersi con la persona amata, anche solo nei pensieri e nei sogni. L’atto di scrivere e aspettare simboleggia la volontà di mantenere un legame, per quanto tenue, con chi ha avuto un impatto significativo sulla propria vita.

La struttura del testo, semplice ma incisiva, permette all’ascoltatore di immedesimarsi facilmente nelle emozioni descritte, rendendo il brano qualcosa che va oltre la canzone per diventare un’esperienza condivisa.

La copertina del singolo, è un’opera d’arte visiva che racchiude l’essenza stessa del brano, rappresentando un cielo onirico su cui si stagliano nuvole dense fuse ad un’atmosfera eterea, dominata da un sole abbagliante al tramonto. Questo scenario, richiama al contempo nostalgia per ciò che termina e speranza per ciò che inizierà, riflettendo il tema centrale del . Il tutto, reso con toni aranciati e blu che creano un contrasto visivo capace di generare emozioni in antitesi: il calore dei ricordi passati e la freddezza dell’assenza presente. Questo dualismo cromatico riflette perfettamente la dicotomia dei sentimenti espressi nel brano, dove l’amore passato e la nostalgia si mescolano con la speranza di un futuro diverso.

“Ricordi di te”, con foto e grafiche curate da Adel Malaguti, rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Settimo7th, dimostrando la sua abilità nel tradurre in musica le emozioni con un tocco unico e inconfondibile. La sua collaborazione con Leonardo Sartoni ha dato vita a un brano che parla direttamente al cuore degli ascoltatori, confermandolo come una delle voci più autentiche e promettenti del panorama musicale italiano, in grado di distinguersi con originalità e talento.