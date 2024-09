Online in streaming il nuovo mini-EP di Silly Sam

Fuori il nuovo mini-EP di Silly Sam, cantautore pop punk classe 2002. NMXTE + IPOCRITA!, disponibile online, raccoglie due brani

Silly Sam torna sulle scene a tre mesi dal singolo PVC con NMXTE + IPOCRITA!, un mini EP composto da due brani legati strettamente tra loro.

Non morirò per te, uscito come singolo a fine giugno – e per il quale ora è disponibile anche un video in stop motion creato da Silly Sam stesso –, racconta la fine di una relazione fatta di gelosie e tossicità. A riguardo Sam afferma: «L’amore può salvarti o può farti affogare. Questo brano è il grido di risposta ad un amore che mi avrebbe portato a farmi soffocare dalle emozioni».

IPOCRITA! è il rovescio della storia. Racconta la stessa relazione vista dall’altro punto di vista: se da una parte c’è l’urlo di accusa verso un’amore che chiedeva totalità, questa volta a puntare il dito è un partner ferito che si vede illuso dalle ipocrisie e dalle menzogne dell’amato, rinfacciando tutte le critiche ricevute.

I due messaggi vengono mediati a livello musicale grazie alla produzione di Andrea Caccese e Charlie Amendola. Prima un cocktail di ritmiche pop punk e synth elettronici, con batterie acustiche taglienti come coltelli e chitarre aspre come limoni, dove le metriche rap si uniscono alle linee vocali fluide e melodiche creando un tutt’uno con la parte strumentale. Dopo è la rabbia a plasmare la cattiveria irrazionale che sta dietro ai 210 bpm della canzone: uno sfogo che si consuma in soli 48 secondi di aggressivo punk rock, crisi di nervi dopo un litigio.

NMXTE + IPOCRITA! esce dopo la conclusione del PRIMƏVERƏ TOUR, il “primo vero tour” di Silly Sam, che lo ha visto suonare alle serate targate Punk Rock Night, Emo Sucks e Pop Punk Mosh Party, aprendo a Sunset Radio e xDiemondx.