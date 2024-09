In libreria “La morte va in scena al Seaview Hotel” di Glenda Young

Al Seaview Hotel tutto è pronto per un nuovo omicidio: i dettagli nel nuovo romanzo di Glenda Young disponibile in libreria e online

Una troupe in difficoltà, uno spettacolo da preparare, e un omicidio da risolvere… Helen Dexter ha aperto un nuovo capitolo della sua vita come unica proprietaria del Seaview Hotel. Ma le cose cominciano a complicarsi quando all’hotel approda una troupe di attori in cerca di tranquillità per provare la pièce che potrebbe salvare il teatro cittadino dalla chiusura. Helen percepisce immediatamente le forti tensioni tra i membri della compagnia, ma non immagina certo che possano esplodere fino a condurre alla tragedia. Invece, la situazione precipita quando la carismatica leader del gruppo viene trovata morta.

Ma da questa rappresentazione dipendono troppe cose, e gli attori non possono rinunciare allo spettacolo. Mentre cerca di far luce sul delitto, Helen si ritrova ad aiutarli e a prendere parte alla pièce. Come se non bastasse, comincia a ricevere delle telefonate minatorie, e un’incombente ispezione sulle condizioni generali dell’albergo rischia di metterne a repentaglio il futuro. Affiancata dal fidato levriero Suki, Helen dovrà usare tutte le sue capacità per aiutare la troupe, smascherare l’assassino e salvare il Seaview Hotel. Al Seaview Hotel tutto è pronto per un nuovo omicidio.