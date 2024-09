Il Principe Harry festeggia 40 anni con un primo riavvicinamento alla famiglia reale

Il Principe Harry ha festeggiato 40 anni con l’eredità milionaria della regina madre e con un primo riavvicinamento alla famiglia reale

Il principe Harry ha compiuto 40 anni. Il secondogenito di Carlo e Diana ha tagliato il fatidico traguardo e festeggiato a Montecito, California, insieme alla moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.

Un compleanno particolare non solo per il numero delle candeline sulla torta: sui social il duca di Sussex ha ricevuto gli auguri di re Carlo e quelli del principe William, che ha condiviso il post del sovrano in una storia. Un gesto semplice che, però, non avveniva dal 2021.

Secondo i media stranieri, si tratterebbe di un primo “ramoscello d’ulivo” che la famiglia reale porge all’ex ragazzo ribelle. Seppur un vero riavvicinamento non sembrerebbe all’orizzonte.

Per due anni, però, il 15 settembre è stato ignorato a causa delle interviste e dell’autobiografia del principe che – tra le pagine – ha fatto emergere un ritratto non proprio roseo dei rapporti interni alla casa reale. Gli auguri pubblici sono riservati solo ai reali in carica ed Harry non lo è più. E così, seppur si tratti di un passo minimo, è facile pensare che un riavvicinamento al principe esiliato in America non sia così lontano. Re Carlo avrebbe anche chiamato il figlio su Skype.

Intanto, il neo 40enne festeggia anche l’eredità che ha conquistato proprio spegnendo queste candeline. Riceverà 8 milioni di sterline. A destinargli questa cifra è stata la bisnonna, la regina madre Elisabetta. A 94 anni aveva creato per i nipoti un fondo fiduciario che prevedeva l’erogazione dei determinate somme di denaro a determinate condizioni. La cifra spettante a Harry è più alta di quella di William, in previsione di una sua futura reggenza.