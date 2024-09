Il film “Rio conchos” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Uno strano manipolo formato da un ufficiale dell’esercito dal passato nefasto, un pistolero, un cavalleggero e un improbabile bandito messicano in missione nel film “Rio Conchos”

Un ex ufficiale confederato, Jim Lassiter, è in cerca di vendetta contro gli Apache che hanno massacrato la sua famiglia. Dopo aver recuperato un fucile rubato, viene arrestato dall’esercito degli Stati Uniti, che gli offre la libertà in cambio della sua guida in una missione per recuperare altre armi rubate. Lassiter si unisce a un’unità composta dal capitano Haven, dal sergente Franklyn e dal prigioniero messicano Rodriguez. Insieme, attraversano il confine con il Messico, affrontando banditi e Apache, fino a scoprire un ex colonnello confederato, Pardee, che trama di vendere armi agli Apache per riaccendere la guerra contro l’Unione.

E’ la trama del film “Rio Conchos” che Rai Movie propone in prima serata lunedì 16 settembre 2024 alle 21:15. Nel cast: Richard Boone, Stuart Whitman, Anthony Franciosa, Edmond O’Brien, Jim Brown.