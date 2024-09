Il fegato grasso al centro della puntata di “Elisir” su Rai 3

Il fegato grasso al centro della puntata di oggi del programma “Elisir” su Rai 3. Altro tema, le corde vocali e le patologie che possono colpirle

Si occuperà di fegato grasso, ovvero l’accumulo di trigliceridi nelle cellule epatiche, la puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 16 settembre alle 10.30 su Rai 3. Quali sono i fattori di rischio? Come prevenirlo e come curarlo? Ad approfondire l’argomento in studio sarà la professoressa Francesca Romana Ponziani, epatologa, dirigente medico al Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

A seguire si parlerà delle corde vocali e delle patologie che possono colpirle. Quali sono le terapie e come fare prevenzione? A rispondere sarà il professor Franco Fussi, docente di Foniatria e Otorinolaringoiatria all’Università di Bologna.

Cosa si intende per cibi ultraprocessati ? Come possiamo riconoscerli e perché è meglio non abusarne? Ne parlerà il professor Enzo Spisni, docente di Fisiologia della Nutrizione all’Università di Bologna.

Infine, si farà chiarezza su come misurare la pressione: basta una misurazione o è meglio farne sempre più d’una e poi fare la media? C’è un orario più indicato? Risponderà il professor Gianfranco Parati, presidente della Lega Mondiale contro l’Ipertensione.