Fuori “Disordine”, la nuova canzone di Visconti

Disponibile per le radio e su tutte le piattaforme digitali “Disordine”, il nuovo singolo di Visconti che anticipa l’uscita dell’album

“Disordine” è il terzo singolo estratto dal secondo album di Visconti, “Boy di ferro”, in uscita quest’autunno per Dischi Sotterranei e La Tempesta Dischi.

L’incipit cantautorale, a sprazzi, ricorda una suite che si risolve e trova slancio con l’arrivo del ritornello pop rock, a tratti slack, in cui l’accettazione della fine di una relazione, tematica tra l’altro fondamentale nel nuovo album del cantautore, si può affrontare solo in un infinito alternarsi di ordine e disordine.

In un’alternanza standard di strofa e ritornello, il brano incalza in un flusso fatto di scambio di battute a tu per tu, quando alla fine di una relazione ci si addossa le colpe a vicenda, quando i nodi vengono al pettine e fino a quando “non esisterà mai un vero addio, tra persone come noi, non restano avanzi”.

VISCONTI – BIO

Valerio Visconti, aka Visconti, nasce nel 2000 e, durante la pandemia, scrive il suo primo album: “DPCM”, pubblicato il 18 marzo 2022 per l’etichetta Dischi Sotterranei: un’incursione poetica tracciata tra desolanti panorami provinciali, una cinica speculazione sul presente e condensata nella rabbia per tutto ciò che ci avevano promesso e che non era così vero.

Inizia, sempre nel 2022, il tour del disco arrivando a coprire diverse date per l’Italia e sfociando nel 2023 con importanti aperture di artisti del calibro di Verdena, Fulminacci, Fine before you came e Gazebo Penguins. Nel 2024 Visconti inizia a lavorare al suo nuovo album “Boy di ferro” previsto per l’autunno di quest’anno e intanto pubblica a maggio il primo singolo estratto dal titolo “Wandervogel”, seguito da “Salsa Rosa“, sempre per Dischi Sotterranei.