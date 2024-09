Eleonora Giorgi racconta la lotta contro il tumore al pancreas

Le toccanti le parole di Eleonora Giorgi, che a Verissimo ha raccontato la difficile lotta contro il cancro al pancreas: “Andrà tutto bene”

Tra gli ospiti di Verissimo, questo pomeriggio, c’è stata l’attrice Eleonora Giorgi che, in collegamento, ha parlato di nuovo della malattia che la sta affliggendo: il tumore al pancreas. “Come va? Questa storia è iniziata dieci mesi fa. La prima parte di chemio è andata bene, eravamo sereni e fiduciosi. Purtroppo lui è così potente e diabolico, parliamo del pancreas, una delle causa maggiori di… mi capite spero. Adesso ci sono delle brutte sorprese in giro tutto intorno. Abbiamo passato questi mesi ad abbatterle, ma purtroppo ha funzionato molto parzialmente nonostante tutto questo lavoro sono addirittura ingrandite. I medici stanno tentando altre strade. Farò due esami molto importanti domani. Manderanno dei vetrini in America di corsa”.

L’annuncio della malattia era arrivato a fine 2023. Al fianco della Giorgi, in questi mesi, sono stati ancora più vicini i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, quest’ultimo con la compagna e moglie Clizia Incorvaia, ma anche l’ex marito Massimo Ciavarro. L’attrice durante l’intervista ha deciso di togliersi la bandana che le copriva la testa e si è mostrata al pubblico senza capelli per dare un messaggio di solidarietà a tutti i malati che stanno combattendo una battaglia contro il cancro: “Siamo fighe lo stesso, anche con la nostra testina pelata“.

“Nonostante tutto, è chiaro che lotto con tutte le forze. La cosa migliore è che io potessi attaccare le metastasi con la radioterapia. Lo sapremo in questi giorni. L’alternativa è talmente folle ed è talmente rapida- dice l’attrice- Andrà tutto bene. Ma se così non fosse, vorrei darvi l’ultimo saluto. Ringraziare te e tutti voi per l’affetto e la gentilezza. La vita è così, cambiano le priorità. Mi sento inondata di bene. Capita anche di peggio, capitano queste cose ai bambini. Io penso anche in positivo, ma sono lucida, razionale e fatalista. Trovo che il fato ti colpisce, ha un suo perché ed è un perché che noi non capiamo quasi mai“.

Giorgi continua: “Amo stare accanto ai miei figli e dargli consigli. Anche per questo mi dispiace di andarmene un po’ troppo presto. Ho portato i miei figli all’altare quest’anno e li ho consegnati alle loro nuove donne. Hanno incontrato le donne giuste e sono molto felice”.