Doc/it Women Award 2024: il bando è ancora aperto

Aperto il bando per presentare le candidature alla seconda edizione del Doc/it Women Award, il premio di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani

È ufficialmente aperto il bando per presentare le candidature alla seconda edizione del Doc/it Women Award, il premio di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani in collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI – https://wiftmitalia.it/) dedicato alle produttrici italiane che abbiano un progetto di documentario cinematografico, audiovisivo o una serie documentaria in sviluppo avanzato.

Le candidature al Premio Doc/it Women Award devono essere presentate entro le ore 23:59 del 17 settembre 2024, in formato digitale, attraverso il form accessibile dall’home page del sito di Doc/it, dove si può consultare il bando con tutte le informazioni utili per partecipare.

L’obiettivo del premio è sostenere la presenza femminile qualificata nel settore produttivo a partire dallo sviluppo e sostenere i progetti che presentano un approccio innovativo nei processi produttivi dell’opera. Il Doc/it Women Award premia e sostiene le best practices per quanto riguarda l’inclusione di genere, l’innovazione creativa e imprenditoriale, i processi produttivi ecosostenibili e l’accesso alla produzione di nuovi talenti, incoraggiando la centralità dell’apporto della produzione femminile, stimolando l’intraprendenza delle giovani professioniste che si affacciano alla carriera produttiva e allo stesso tempo comunicando la necessità di aderire a standard qualitativi elevati, in continuo adeguamento ai bisogni del pubblico, alle nuove dinamiche del mercato e all’innovazione tecnologica.

I progetti saranno valutati da una giuria selezionata da Doc/it e da WIFTMI e composta da professioniste e professionisti del cinema e dell’audiovisivo (Marco Alessi, Ruggero Di Maggio, Simona Garibaldi, Laura Romano, Maria Chiara Ventura); la vincitrice riceverà un premio in denaro di 4.000 euro che verrà assegnato il 14 ottobre durante le giornate del MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo a Roma

Il 23 agosto si è aperto anche il form di iscrizione alla decima edizione del DPA – Doc/it Professional Award, il premio istituito da Doc/it grazie al sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con Torino Piemonte Film Commission rivolto ai film documentari italiani e alle serie documentarie italiane cui vengono assegnati premi in denaro di 2.000 euro ciascuno a novembre durante le giornate di evento del Torino Film Industry/Torino Film Festival. La presentazione deve essere effettuata in formato digitale, attraverso il form accessibile dalla home page del sito di Doc/it entro le ore 23:59 del 1° ottobre 2024.

Per ulteriori informazioni su PREMI, REGOLAMENTI e FORM di iscrizione consultare il sito https://documentaristi.it/ , oppure scrivere a segreteria@documentaristi.it