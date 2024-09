China Merchants Energy Shipping ordina 10 petroliere di nuova generazione

China Merchants Energy Shipping ordinerà 10 petroliere di nuova generazione a basso consumo energetico e rispettose dell’ambiente

China Merchants Energy Shipping Co., Ltd. (“CMES”) ha rilasciato un comunicato in cui annuncia che, tramite la sua controllata al 100%, Haihong Shipping (Hong Kong) Co., Ltd. e Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. hanno firmato dieci “accordi di costruzione navale”.

In base al contratto, China Merchants Energy Shipping ordinerà 10 petroliere di nuova generazione a basso consumo energetico e rispettose dell’ambiente, per un investimento complessivo di circa 6,638 miliardi di yuan.

Secondo l’annuncio, China Merchants Energy Shipping ordinerà cinque VLCC (very large crude carrier) da 306.000 dwt e cinque petroliere Aframax da 115.000 dwt. Tutte le petroliere sono navi di nuova generazione a risparmio energetico e rispettose dell’ambiente, dotate di attrezzature avanzate per la protezione ambientale, come scrubber di desolforazione, in grado di soddisfare i più recenti requisiti sulle emissioni di ossido di azoto, ossido di zolfo e anidride carbonica.

Queste petroliere saranno costruite da Dalian Shipbuilding e dai suoi cantieri navali affiliati e il tempo di consegna previsto è dal 2027 al 2028. L’annuncio non ha rivelato il prezzo di una singola nave, ma ha affermato che l’importo totale dell’investimento per le 10 navi era di circa 6,638 miliardi di yuan.