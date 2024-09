Al via stasera il Grande Fratello: ecco chi sono i concorrenti

Riparte stasera su Canale 5 il Grande fratello tra ex di ‘Non è la Rai’, Lino e il Thorne di Beautiful: ecco chi sono i concorrenti

Ci sono tre ragazze di Non è la Rai, c’è Lino di Temptation Island e pure il ‘vecchio’ Thorne di Beautiful: come sempre, è un cast molto variegato quello che comporrà la nuova edizione del Grande Fratello, il reality in partenza questa sera su Canale 5 in prima serata. Alla conduzione, come ormai da molto tempo, torna Alfonso Signorini, che quest’anno sarà affiancato come opinioniste da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, concorrente della scorsa edizione e arrivata a un passo dal vincere (si è posizionata seconda dopo Perla Vatiero).

UNA CASA COMPLETAMENTE RINNOVATA

Per ravvivare un po’ il programma, la casa più spiata d’Italia è stata completamente rinnovata: tra le novità di questa edizione: la casa dove vivranno i concorrenti farà parte di un nuovo “Villaggio” di Grande Fratello, che avrà un’area complessiva di 1.750 metri quadrati. Ne faranno parte, oltre alla casa, anche gli studi dove si registrerà in programma.

I CONCORRENTI, DA LINO GIULIANO A ENZO PAOLO TURCHI

I nomi dei concorrenti, a parte quelli già noti nelle ultime settimane, stanno uscendo in queste ore: per il momento si conoscono quelli delle tre ex showgirl di Non è la Rai, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere; l’attore Luca Calvani, la cantante Jessica Morlacchi; Lino Giuliano che arriva direttamente da Temptation Island (dove si è lasciato in malo modo con la fidanzata Alessia scatenando l’opinione pubblica). C’è poi l’attore statunitense Clayton Norcross, il bel ‘Thorne’ biondo che in Itali ha partecipato già ad altri reality tra cui la Fattoria. Ci sarà anche Enzo Paolo Turchi (marito di Carmen Russo e rimasto nella mente degli italiani per la sua disperazione durante la partecipazione all’Isola dei famosi, diversi anni fa); l’ex modella Clarissa Burt, il tentatore di Temptation Island Javier Martinez; la modella Helena Prestes (naufraga lo scorso anno all’Isola dei famosi); la ballerina e showgirl Shaila Gatta; l’attore spagnolo Iago García; l’esperta di cibersecurity Ilaria Clemente. Tra i non famosi, da Siena arriva invece Tommaso Franchi, abbastanza conosciuto in città per essere figlio di un imprenditore e nipote di un capitano di una contrada cittadina (la contrada Castelvecchio), legata alla tradizione del Palio.

Sul sito di Mediaset ecco l’annuncio della prima puntata: “Le luci della Casa più spiata d’Italia stanno per accendersi e i nuovi concorrenti sono pronti a condividere le loro storie e a vivere questa esperienza unica e indimenticabile”.

DUE PUNTATE ALLA SETTIMANA

Ci saranno due appuntamenti settimanali il lunedì e il giovedì, in prima serata su Canale 5. Come sempre, poi, per i fan sfegatati, il Grande Fratello si potrà seguire in streaming 24 ore su 24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e La5, con dirette quotidiane e aggiornamenti costanti. Qui sotto alcune informazioni sui singoli concorrenti, come descritti sul sito grandefratello.mediaset.it.

TUTTO SUI CONCORRENTI:

PAMELA PETRAROLO, ILARIA GALASSI E ELEONORA CECERE

Tre icone degli anni ’90, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana, tornano sotto i riflettori. Celebri volti del programma cult Non è la Rai, non vedono l’ora di raccontarsi dando inizio a questa nuova avventura.

Pamela, conosciuta soprattutto per il successo ottenuto con Non è la Rai e per i suoi album musicali Io non vivo senza te e Niente di importante, ha esplorato il mondo della recitazione teatrale e della televisione. Dopo un periodo di pausa, durante il quale ha partecipato al reality La Fattoria nel 2006, Pamela è pronta a sorprendere di nuovo i suoi fan.

Eleonora, attrice e showgirl, ha debuttato giovanissima nel mondo del cinema, lavorando con registi del calibro di Ettore Scola e Federico Fellini. La sua carriera televisiva ha avuto un’impennata grazie alla partecipazione a Non è la Rai, dove ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo talento e carisma. Oggi si prepara a nuove sfide, portando con sé l’esperienza e la passione accumulate negli anni.

Ilaria, ex modella e showgirl, ha iniziato la sua carriera televisiva come pon-pon girl a Domenica In prima di diventare uno dei volti più amati di Non è la Rai. Ha partecipato anche a numerosi altri programmi di successo negli anni ’90 e ora è pronta a fare un grande ritorno nel mondo dello spettacolo, con la stessa energia e determinazione.

LUCA CALVANI

Attore e conduttore televisivo italiano, è una figura eclettica nel panorama dello spettacolo. Dopo aver conseguito il diploma di perito tessile a Prato, Luca si trasferisce a New York, dove inizia a lavorare nel settore della moda. È proprio negli Stati Uniti che scopre la sua vera vocazione: la recitazione. Frequentando l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in Italia, si forma come attore.

La sua carriera decolla nel 2000 con il debutto in televisione, interpretando un ruolo in Distretto di polizia, e poco dopo nel cinema, con la partecipazione al film Al momento giusto. Nel 2001, ottiene un piccolo ruolo nel film Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, un’opera che ha riscosso grande successo a livello internazionale. Oltre alla recitazione, Luca ha lavorato come modello e attore di fotoromanzi, dimostrando una versatilità che lo ha reso una presenza costante sia sul piccolo che sul grande schermo. Con una carriera in continua evoluzione, continua a stupire e a conquistare il pubblico, confermandosi come un talento poliedrico nel mondo dello spettacolo.

JESSICA MORLACCHI

È una cantante, personaggio televisivo e bassista italiana. Un volto noto della scena musicale italiana fin dai primi anni 2000 che conquistò il successo come voce dei Gazosa. La band, ottenne subito grande popolarità vincendo il Festival di Sanremo 2001 raggiungendo il successo con il tormentone estivo www.mipiacitu. Dopo lo scioglimento della band nel 2003, Jessica ha intrapreso una carriera da solista pubblicando diversi singoli.

Il suo percorso musicale l’ha vista collaborare con artisti di spicco come Marco Masini e Riccardo Cocciante, partecipare a programmi televisivi come The Voice of Italy e Ora o mai più. Dal 2020 al 2023, è stata una presenza fissa nel programma Oggi è un altro giorno su Rai 1, dove ha ulteriormente consolidato la sua popolarità televisiva. Con una carriera che spazia dalla musica alla televisione, Jessica Morlacchi continua a brillare, mostrando una determinazione e un talento che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate del panorama italiano.

LINO GIULIANO

Conosciuto al pubblico grazie alla sua recente partecipazione al reality show Temptation Island. Insieme alla fidanzata Alessia Pascarella, Lino ha messo alla prova la sua relazione all’interno del programma, affrontando numerose sfide emotive. Durante le puntate, la crescente vicinanza di Lino alla tentatrice Maika Randazzo ha scatenato tensioni nel rapporto con Alessia. Questa dinamica ha portato l’ex fidanzata a decidere di interrompere la relazione, una scelta che ha confermato in due falò di confronto particolarmente intensi. La partecipazione di Lino a Temptation Island ha attirato l’attenzione del pubblico, rendendolo uno dei protagonisti più discussi dell’edizione.

CLAYTON NORCROSS

Conosciuto soprattutto per il ruolo di Thorne Forrester nella soap opera Beautiful. La sua interpretazione gli ha permesso di ottenere un grande successo internazionale che ha consolidato la sua carriera nel mondo della televisione. Dopo Beautiful, Norcross ha continuato a lavorare nel piccolo schermo, partecipando a numerose produzioni televisive. Tra i suoi progetti più noti, spiccano le telenovelas argentine La donna del mistero e Milagros, che hanno rafforzato la sua popolarità anche in Sud America.

Clayton è apparso anche in Italia accanto a Sabina Guzzanti, conducendo il programma La posta del cuore. Successivamente ha partecipato alla seconda edizione del reality show italiano La Fattoria. La sua carriera, segnata da una lunga serie di apparizioni televisive, lo ha reso un volto familiare del panorama internazionale, mantenendo vivo il legame con il pubblico attraverso i suoi diversi ruoli in produzioni globali.

ENZO PAOLO TURCHI

È un ballerino, coreografo e personaggio televisivo italiano. Nato e cresciuto a Napoli, ha conseguito il diploma presso la Scuola del Teatro San Carlo, specializzandosi in danza classica e altre discipline musicali. Già nel 1971 fu tra i fondatori della prima scuola italiana di danza moderna.

Successivamente, si affermò in televisione come primo ballerino in celebri programmi: si ricorda l’iconica esibizione del “Tuca Tuca” accanto all’indimenticabile Raffaella Carrà. Nel 1983 si unì a Canale 5, dove, durante il programma Drive In, incontrò Carmen Russo, che divenne sua moglie e partner professionale.

Ha formato alcuni tra i più noti ballerini italiani, come Lorella Cuccarini, Luca Tommassini e Marco Garofalo. Tra le trasmissioni alle quali ha partecipato vanno ricordate Canzonissima, Grand Hotel, Domenica in, Risatissima, il Festival di Sanremo e Doppia coppia.

SHAILA GATTA

È una ballerina e showgirl italiana. Nasce ad Aversa il 6 agosto 1996. Il suo nome viene scelto dalla sorella maggiore Jessica, che lo propone in onore di Shaila Risolo, una delle protagoniste del popolare show televisivo Non è la Rai. Sin da bambina nutre una grande passione per la danza: all’età di 16 anni si trasferisce a Roma, dove si dedica allo studio di diversi stili di ballo.

Nel 2015 partecipa alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In seguito, entra a far parte di vari corpi di ballo televisivi, esibendosi come prima ballerina al Festival di Sanremo e in programmi come Ciao Darwin, Cavalli di battaglia con Gigi Proietti, Tale e quale show e molti altri. Il 25 settembre 2017 diventa la velina mora del noto telegiornale satirico Striscia la notizia, affiancata da Mikaela Neaze Silva nel ruolo di velina bionda. Shaila stabilirà il record di permanenza più lungo tra le veline, partecipando a 928 puntate.

HELENA PRESTES

Nasce a San Paulo, Brasile, il 16 luglio del 1990. Fin da giovane ha dimostrato grande versatilità, dedicandosi allo sport, in particolare al basket, giocando per una squadra locale. Tuttavia, a causa di difficoltà economiche, ha deciso di abbandonare questa disciplina per concentrarsi interamente sulla carriera nel mondo della moda. È stato in questo momento che ha scelto di trasferirsi in Italia per intraprendere la professione di modella.

Oltre alla moda, Helena si è dedicata a diverse altre attività, tra cui l’insegnamento dello yoga, la stilista e l’attrice. Nel mondo dello spettacolo la vediamo prima nel 2022, come concorrente del reality show Pechino Express, in coppia con Nikita Pelizon, formando il duo “Italia-Brasile”. Nel 2023, invece, diventa una naufraga de L’isola dei Famosi. Helena è molto seguita sui social media: attraverso il suo profilo Instagram, condivide aggiornamenti costanti sul suo lavoro, inclusi shooting fotografici, viaggi e momenti legati agli sport che pratica. Tra le sue passioni ci sono anche il disegno e l’amore per gli animali.

CLARISSA BURT

È un’attrice ed ex modella statunitense, naturalizzata italiana. Negli anni Ottanta inizia la sua carriera di modella, trasferendosi a Milano per lavoro. Diventa un volto noto grazie a campagne pubblicitarie per importanti marchi di moda come Christian Dior. A metà degli anni Ottanta esordisce nel mondo dello spettacolo, debuttando prima in televisione, e poi nel cinema con il film Caruso Pascoski (di padre polacco), diretto da Francesco Nuti.

Nel 1990 partecipa al programma di Raffaella Carrà Ricomincio da due e nel 1992 affianca Pippo Baudo nella conduzione di Un disco per l’estate. Il 31 dicembre 1999 è tra i conduttori del programma Millennium, evento di fine anno ideato per celebrare l’arrivo del nuovo millennio. Nel 2004 prende parte alla prima edizione del reality show La talpa mentre nel 2010 partecipa alla settima edizione de L’isola dei famosi.

IAGO GARCÍA

È un attore spagnolo che ha costruito una carriera ricca di successi sia in Spagna che in Italia. La sua storia inizia con un trasferimento a Londra a soli 18 anni, dove riflette sul suo futuro e decide di intraprendere la carriera di attore. Al ritorno in Spagna, si forma alla prestigiosa Real Escuela de Arte Dramático di Madrid, dopo aver svolto diversi lavori.

Il debutto televisivo di Iago lo vede protagonista di varie serie e campagne pubblicitarie, ma è grazie al ruolo di Ernesto Expósito nella soap Amare per sempre che inizia a farsi notare. La vera consacrazione arriva però con Il Segreto, dove interpreta Don Olmo Mesía, un personaggio complesso e controverso, che lo rende celebre al pubblico. Nel 2015, García si trasferisce nella serie di successo Una vita, interpretando Justo Núñez. L’attore sbarca anche in Italia, diventando un volto noto grazie alla sua partecipazione e vittoria nell’undicesima edizione di Ballando con le stelle nel 2016, in coppia con la ballerina Samanta Togni.

ILARIA CLEMENTE

Classe 1994, vive a Roma ed ha conseguito una laurea presso l’Università La Sapienza. Successivamente, ha frequentato un master in cybersecurity, grazie al quale ha intrapreso una carriera nel settore informatico. Ilaria ha una personalità allegra e solare e ama trascorrere il tempo in compagnia. Le piace far ridere gli altri e condividere momenti di gioia con la famiglia e gli amici.

TOMMASO FRANCHI

Nato nel 2000 e originario di Siena, è una figura sempre più riconosciuta nella sua città, grazie a una combinazione di radici familiari influenti e una personalità accattivante. Idraulico di professione, si distingue per il suo impegno e la dedizione nel lavoro. Figlio di un facoltoso imprenditore del settore del pellame e dell’abbigliamento, Tommaso gode di una solida reputazione anche per il peso del nome che porta. Inoltre, Tommaso è nipote di Niccolò Rigani, attuale capitano della contrada di Castelvecchio, una delle figure centrali nel mondo del Palio, evento che ogni anno richiama l’attenzione di tutta Italia.

Ciò che rende Tommaso unico, però, è il suo carattere. Si definisce “un ragazzo all’antica”, con valori profondi e un forte attaccamento alla famiglia e alle tradizioni. A differenza di molti suoi coetanei, si tiene lontano dai social network e dal costante uso del telefono, preferendo vivere appieno la realtà che lo circonda, con un approccio diverso e autentico alla vita quotidiana. Ora, Tommaso è pronto a intraprendere una nuova avventura che lo porterà sotto i riflettori: la partecipazione al #GrandeFratello. Entusiasta di questa sfida, non vede l’ora di iniziare questa esperienza, portando con sé i suoi valori e la sua unicità, lontano dai cliché della sua generazione. Sarà interessante vedere come saprà adattarsi a un contesto così diverso e dinamico.