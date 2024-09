Ai CEOforLIFE Awards 2024 doppio premio per Granisso di Tea Tek

Felice Granisso, ceo di Tea Tek e Italian Green Factory, sarà premiato ai CEOforLIFE Awards 2024, l’iniziativa di rilievo nazionale promossa da CEOforLIFE

“Felice Granisso, ceo di Tea Tek e Italian Green Factory, sarà premiato ai CEOforLIFE Awards 2024 (otto giornate: 1,3,8,10,15,17,22 e 24 ottobre 2024), l’iniziativa di rilievo nazionale promossa da CEOforLIFE che celebra e riconosce i leader aziendali che si distinguono per l’adozione di strategie e pratiche sostenibili. Questo prestigioso riconoscimento, giunto alla quarta edizione, offre una piattaforma unica per valorizzare le eccellenze manageriali e promuovere una cultura d’impresa orientata alla responsabilità sociale e ambientale”. Lo comunica, in una nota, il gruppo Tea Tek, azienda italiana leader nei mercati della energie rinnovabili, gestione idrica, impianti industriali ed automazione con base a Napoli e attiva a livello nazionale e internazionale.

«La premiazione avverrà i prossimi 1 e 24 ottobre presso la CEOforLIFe ClubHouse di Montecitorio (piazza Montecitorio 116, Roma) nelle giornate dedicate all’environment e innovation. In particolare – spiega l’azienda – saranno premiate la attività aziendali condotte nell’ambito della transizione ecologica e del made in Italy».

Commenta Felice Granisso: «Siamo orgogliosi per questa grande attenzione da parte delle imprese e delle istituzioni: questo premio ci consentirà di far conoscere ancora di più il percorso del gruppo Tea Tek e il progetto intrapreso a Napoli per la reindustrializzazione dell’ex Whirlpool per dare vita alla prima fabbrica green del Mezzogiorno»